Imola. Si stanno girando le prime scene e montando le strutture in buona parte del centro storico per la serie tv prodotta da Groenlandia Srl per Netflix, sostenuta anche con i fondi dell’Emilia-Romagna Film Commission, con fra i maggiori protagonisti Luca Argentero che, pur 46enne, ha già una lunga e luminosa carriera alle spalle fra film, telefilm e ha pure posato per un calendario. Il 22 ottobre nella zona del teatro “Ebe Stignani”, fra via Verdi, via Quarto e quelle adiacenti si sono viste macchine inseguite da “false” volanti della polizia.

Alcuni cittadini curiosi hanno provato ad avvicinarsi, ma per ora la produzione li tiene lontani e non dà informazioni nè generiche sulla trama nè sul cast. A sera, Luca Argentero non si era ancora visto, anche se le riprese nei vicoli non erano ancora terminate e si parlava di un suo possibile arrivo in via Case di Dozza. Sono invece scattati da tempo i tanti divieti di parcheggio e di transito in alcune giornate che comporteranno disagi per i cittadini che abitano nelle strade interessate, e non solo. La speranza è che nei prossimi giorni il riserbo di Groenlandia Srl sia minore e soprattutto che i registi Matteo Rovere e Sydney Sibilia valorizzino la città nel suo complesso e non solo l’Autodromo e il Parco dell’Osservanza dove si sa già che arriveranno le telecamere. Il fatto che Matteo Rovere sia stato, alcuni anni fa, il regista di un film di grande successo quale “Vita come il vento” girato quasi interamente a Imola con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis dovrebbe essere una buona credenziale, ma è bene attendere ancora un prima di esprimere i primi giudizi.

(m.m.)