Il 17 e 18 novembre l’Emilia-Romagna andrà al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione. Inizia con l’intervista a Michele De Pascale, candidato dello schieramento di centrosinistra il nostro viaggio elettorale.

In Emilia-Romagna la spesa in conto capitale per l’ambiente – settore in cui sono compresi gli interventi per l’assetto idrogeologico e la conservazione del suolo, per la protezione dei beni paesaggistici, a sostegno delle attività forestali e la gestione di parchi naturali – delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali nel decennio 2010-2020 è scesa del 41% rispetto alla media 2001-2010, con una maggiore accentuazione rispetto al -37,4% medio nazionale. Questo è il dato più eclatante che emerge da un focus del Centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna che riporta alcuni dati di contesto in seguito all’alluvione di maggio 2023. Nello stesso tempo In Emilia-Romagna le aree potenzialmente allagabili raggiungono il 45,6% dell’intero territorio regionale e la popolazione esposta supera il 60%”. Il 14,6% del territorio dell’Emilia-Romagna è classificato a pericolosità elevata e molto elevata per rischio frane. Se questi dati sono veri non ritiene riduttiva una discussione e le tante polemiche su ciò che è successo (o non è successo) dal 2023 ad oggi?

“La prevenzione – intesa come programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo – è in capo allo Stato (Testo unico in materia ambientale del 2006) e in particolare al ministero dell’Ambiente, mentre spetta alle Regioni la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e degli interventi di consolidamento degli abitati. A queste risorse si aggiungono i fondi derivanti da programmazione del Mef, da emergenze nazionali o da altri fondi europei (Fsc, Pnrr etc).

In 14 anni l’Emilia-Romagna ha ricevuto circa 365 milioni di euro, tutti già avviati e rendicontati puntualmente ai ministeri competenti: l’80% spesi per interventi già realizzati, gli altri in corso. Le opere di manutenzione realizzate sono moltissime e insistono su tutto il territorio regionale. Per far capire la vastità dell’ambito di intervento: stiamo parlando di 56 mila chilometri di fiumi di cui 3 mila arginati a cui si aggiungono 140 chilometri di costa. In questo mandato, inoltre, la Regione ha raddoppiato i fondi messi a disposizione della manutenzione.

Per quanto riguarda il riferimento alle aree potenzialmente allagabili e la percentuale di pericolosità è necessario contestualizzare poiché l’Emilia-Romagna è l’unica Regione ad inserire nella mappatura il reticolo secondario (risultando quindi molto più vulnerabile) e a considerare le infrastrutture come consumo di suolo (e quindi impermeabilizzato e di conseguenza maggiormente esposto al rischio).

Premesso ciò, non si può negare che ci troviamo ad avere a che fare con eventi climatici totalmente fuori scala rispetto ad un tempo in termini di intensità e che per questo è fondamentale fare un cambio di passo radicale rispetto alla gestione del territorio aumentando significativamente le risorse a disposizione, cambiando atteggiamento e puntando in maniera forte sulla prevenzione.

È sicuramente corretto analizzare tutto ciò che è stato fatto prima degli eventi alluvionali del 2023 e del 2024 per cambiare, ma analizzando con la stessa logica ciò che è successo dopo e che ha riguardato l’intervento del Governo, è stato tutto completamente sbagliato, non c’è stata una sola decisione presa a riguardo che sia risultata corretta”.

Si sente sempre parlare di invertire la rotta, partendo da questo contesto quali sono le proposte per invertire davvero la rotta e rassicurare le popolazioni che alla prossima settimana di maltempo non succederà più ciò che è successo negli ultimi due anni?

“Sulla sicurezza territoriale e il contrasto al dissesto idrogeologico abbiamo fatto cinque proposte molto concrete che invertono il paradigma.

Nella manifestazione organizzata dai cittadini alluvionati nella piazza di Faenza c’era una carriola di fango per ogni livello di governo, una per von der Leyen, una per Meloni, una per la Regione e una per i Comuni. Io credo che non sia accettabile che un cittadino davanti a un’emergenza non sappia nemmeno con chi prendersela e che non vi sia una responsabilità univoca.

Per questo propongo che dopo le elezioni il Governo nomini subito il nuovo Presidente della Regione a Commissario come referente unico di questa emergenza.

La seconda proposta è che la Regione adegui i suoi strumenti per intervenire e quindi ricostituisca un’agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza del territorio e al contrasto al dissesto ideologico.

Terzo punto riguarda la realizzazione di un piano straordinario di manutenzione e pulizia radicale di tutti i corsi d’acqua.

Quarta proposta è l’immediata partenza di cantieri per realizzare quelle opere strategiche che aumentino da subito in maniera strutturale la sicurezza del territorio, senza aspettare che venga approvato, come purtroppo il Governo ha imposto di fare dopo l’alluvione, il piano speciale di 600 pagine che darà i suoi effetti e i suoi frutti in tempi troppo lunghi e incompatibili con la situazione che stiamo vivendo.

Ultimo punto, ma non meno importante, sburocratizzazione degli indennizzi e aumento del tetto di 6.000 € per il rimborso dei beni mobili ad oggi totalmente insufficiente”.

Dove trovare le risorse e quali scelte nazionali potrebbero essere rinviate per destinare risorse alla manutenzione dei territori a rischio?

“Le risorse da destinare alle opere di prevenzione sono le stesse che stiamo continuando a spendere per rincorrere le emergenze, quindi va cambiato completamente il paradigma. Innanzitutto, il tema del dissesto idrogeologico deve essere identificato come una priorità della nuova programmazione europea, questo va detto; nel Pnrr, sia nella versione Draghi che nella versione Meloni, l’unica costante è che le risorse non sono state indirizzate in maniera funzionale alla prevenzione contro il dissesto idrogeologico.

Se si deciderà di fare un grande investimento in sicurezza del territorio, si vedrà che nei prossimi anni risparmieremo invece di spendere”.

Quale giudizio dà dello stato della sanità pubblica in Emilia-Romagna rispetto alle altre regioni e perché? Il governo Meloni che ha detto che confermerà per la sanità gli stessi fondi di quest’anno anche per il prossimo anno? Non ritiene che per salvaguardare la sanità pubblica in Italia e per intervenire sui problemi esistenti, uno per tutto le liste di attesa, serva qualcosa di più. E quale impegno può mettere la Regione in questo senso?

“La sanità pubblica dell’Emilia-Romagna è in questo momento indiscutibilmente la migliore sanità italiana. Non lo dicono solo le statistiche che possono piacere o meno, ma lo dice il fatto che gli emiliano-romagnoli si curano in larghissima parte in Emilia-Romagna, e nel contempo da tutte le altre regioni c’è una mobilità di persone che vengono a curarsi qui.

Ma non mi rassegno all’idea che fra qualche anno i sistemi sanitari più forti d’Italia, che sia l’Emilia-Romagna, il Veneto o la Toscana, debbano passare dall’essere i migliori ad essere i meno peggio.

E dunque ci battiamo perché la sanità dell’Emilia-Romagna rimanga nel tempo un’eccellenza, tornando a recuperare terreno anche dove lo ha perso e non sia costretta fra qualche anno a doversi definire la meno peggio d’Italia.

Perché questo sia possibile il primo punto cruciale è una battaglia istituzionale per l’aumento delle risorse destinate alla sanità pubblica. La legge finanziaria attuale è deludente sotto questo aspetto, e l’Emilia-Romagna, insieme a regioni con molta sanità pubblica come Toscana e Veneto, deve condurre una battaglia per ottenere maggiori fondi.

Parallelamente, abbiamo proposto un progetto di riforma complessivo partendo dalle politiche di prevenzione, che per noi sono fondamentali. La riorganizzazione della rete territoriale è al centro della nostra proposta, incluso un nuovo accordo con i medici di medicina generale, oltre a una gestione più solida del sistema ospedaliero regionale. Proponiamo anche un piano importante di valorizzazione delle professioni sanitarie, poiché le attuali condizioni di lavoro, in particolare degli infermieri, sono inaccettabili e insostenibili. Inoltre, intendiamo investire significativamente nel fondo regionale per la non autosufficienza, che attualmente è il più alto d’Italia, ma non più sufficiente”.

La scuola pubblica ha una funzione prioritaria rispetto a quella privata oppure no?

“La scuola pubblica ha indiscutibilmente funzione prioritaria rispetto al fatto di garantire il diritto all’istruzione in maniera equa a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze su tutto il territorio regionale.

La scuola pubblica vive in questo momento alcuni elementi di forte criticità sui quali la Regione deve lavorare.

In alcuni settori in particolare, penso alla scuola non dell’obbligo, cioè lo 0-6, la Regione Emilia-Romagna ha un sistema integrato che fra scuole statali, comunali, paritarie e anche piccoli nidi garantisce una delle migliori reti di servizio del mondo”.

L’Emilia-Romagna deve gran parte delle sue fortune economiche a una miriade di medie e piccole imprese che rappresenta oltre il 90% del tessuto economico regionale. Un mondo che oggi fatica a stare al passo e che lamenta una grande difficoltà a trovare manodopera qualificata- Quali sono le sue proposte per l’economia regionale e quali le politiche sul mercato del lavoro?

“L’Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per export pro capite ed è stata classificata dal rapporto European cities & regions of the future 2023 – elaborato dalla divisione specializzata in investimenti esteri del Financial Times – nei primi posti tra le regioni europee per la strategia di attrazione degli investimenti diretti esteri.

Chiaramente la nostra capacità non solo di avere un pil molto elevato, ma anche di avere un pil diffuso è legato alla presenza di piccole-medie imprese, che in questo momento dobbiamo aiutare nell’accesso al credito, sostenendole nei processi di filiera verticale con le imprese più grandi e incentivandole nella costituzione delle attività di rete, perché piccolo è bello se si lavora in squadra.

Poi è necessario favorire interventi costanti di semplificazione e sburocratizzazione. In particolare è importante promuovere la cultura d’impresa, perché le amministrazioni acquisiscano un atteggiamento proattivo nei confronti di chi vuole imprendere.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro serve un grande piano di orientamento dei ragazzi e delle ragazze, un importante investimento nella formazione professionale, in particolare rispetto alle competenze digitali, e la capacità di accogliere con umanità e organizzazione chi viene da fuori, indirizzando all’inserimento nel mercato del lavoro”.

Lei in diversi interventi ha sempre parlato che anche nelle regioni meglio governate è necessario un cambiamento, faccia qualche esempio in riferimento alla nostra regione?

“Anche l’impresa più di successo dell’Emilia-Romagna è assolutamente consapevole dei suoi punti di eccellenza e degli aspetti in cui si deve migliorare; se l’Emilia-Romagna è l’Emilia-Romagna lo è anche perché nella sua vita non ha mai perso tempo a guardarsi allo specchio, ma ha sempre affrontato le sue criticità.

Ho fatto più sopra l’esempio del tema del contrasto al dissesto idrogeologico.

Abbiamo presentato 10 punti di autoriforma del sistema sanitario regionale.

Abbiamo detto che affronteremo in maniera molto energica, come ho fatto nella mia esperienza da sindaco per il porto di Ravenna, il tema del sistema regionale integrato per la gestione degli aeroporti in Emilia-Romagna, così come dobbiamo fare un salto di qualità sul trasferimento del traffico merci dalla gomma al ferro per una maggiore sostenibilità.

Se dovessi citare un elemento di miglioramento ambientale sarebbe una politica integrata con Veneto, Lombardia e Piemonte sul tema della qualità dell’aria”.

Che voto darebbe e perché agli anni nei quali la Regione è stata governata da Stefano Bonaccini?

“È chiaro che l’analisi del lavoro fatto va valutata con obiettività materia per materia, ma se devo esprimere un giudizio complessivo sicuramente almeno 8 e in tanti settori anche di più. In particolare, lo dico avendo avuto il privilegio di guidare in istituzioni importanti nel periodo di governo di Stefano Bonaccini: davanti a un’opportunità o a una grande criticità, Stefano ha fatto sempre sentire la sua presenza, la sua forza e la sua umanità”.

In sintesi, tre motivi per cui un cittadino dovrebbe votare per lei.

Con grande rispetto per le opinioni di tutti, che ovviamente e legittimamente nei confronti di chi fa politica nell’elettorato sono molto diverse.

Amo profondamente questa regione, sento di rappresentarne i valori che l’hanno fondata, ovvero il lavoro e la solidarietà, e credo anche di aver dimostrato nella mia esperienza di amministratore di saper ascoltare, di saper tenere unita la mia comunità e anche di avere l’energia e le competenze per poter vincere le sfide che abbiamo davanti”.