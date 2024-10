L’Associazione Tavolo 81 Imola, grazie al contributo del gruppo di lavoro interno all’associazione, denominato Spazio Sicurezza T81, ha definito i temi rilevanti, con particolare attenzione alle reali esigenze del territorio, da trattare nel corso delle Settimane sicurezza.

Il programma

7 novembre – Auditorium Cefla Imola: “Cultura della sicurezza: come promuoverla, come misurarla”. Si parla sempre più spesso di “cultura della sicurezza” come elemento fondamentale per la riduzione degli infortuni, verranno analizzati alcuni approcci consolidati per migliorare la cultura della sicurezza in azienda. Per ognuno verranno presi in considerazione i concetti principali del metodo, i criteri per misurarne l’efficacia ed alcuni esempi di applicazione

14 novembre – Auditorium 1919 Sacmi Imola: “Nuove tecnologie e intelligenza artificiale a supporto della salute e sicurezza sul lavoro”. Le nuove tecnologia e l’intelligenza artificiale forniranno in futuro sempre più supporto per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro in azienda e nei cantieri.

Sarà fornita una panoramica di applicazioni tecnologiche già oggi disponibili con uno sguardo all’intelligenza artificiale ed ai risvolti legali.

28 novembre – Villa La Babina Imola località Sasso Morelli: “Qualificazione delle imprese e sicurezza degli appalti in cantiere e in azienda”. Verrà fatto il punto sullo stato dell’arte sulle policy di verifica dell’idoneità tecnico professionale (ITP), in cantiere e in azienda, già da tempo attuate da molti committenti e DDL committenti, con un aggiornamento anche sugli strumenti disponibili e sull’applicazione della patente a crediti introdotta a seguito degli eclatanti eventi infortunistici di inizio 2024”.

Le attività del 2023

Nell’anno 2023 sono stati realizzati tre seminari nel mese di novembre e uno riprogrammato nel mese di febbraio 2024, che hanno affrontato i seguenti temi, trasversali nell’ambito della sicurezza sul lavoro:

Eventi metereologici estremi e gestione delle emergenze;

Il rischio chimico e il rischio cancerogeno;

Le novità apportate dal decreto lavoro in tema di sorveglianza sanitaria

Sicurezza, inclusione, benessere: ruoli differenze organizzazione.

Dal 2022 è possibile la consultazione del materiale elaborato in queste occasioni, così come l’iscrizione agli incontri per l’acquisizione dei relativi crediti, tramite il sito web dell’Associazione.

Attività per le scuole

L’Associazione è impegnata nel supporto alle scuole superiori imolesi con l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro obbligatoria per gli studenti che vanno in stage presso le aziende del territorio.

Anche quest’anno scolastico il Tavolo81 ha dedicato la propria attività all’Istituto Alberghetti ed al Liceo delle Scienze applicate pianificando l’erogazione di corsi di formazione con il coinvolgimento di 5 classi terze, 2 del professionale Ipia (una sezione meccanica e una sezione elettronica) e 3 del Liceo delle Scienze applicate. Gli altri istituti si sono organizzati autonomamente per l’erogazione dei corsi.