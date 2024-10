Arriva in Emilia-Romagna “Allevamento al Femminile,” il progetto di Zoetis, azienda leader globale nella salute animale, pensato per mettere in luce il contributo fondamentale delle donne nella zootecnia. Attraverso un percorso che attraversa le regioni di Marche, Emilia-Romagna e Lombardia, l’iniziativa celebra il ruolo di allevatrici e veterinarie, dando loro visibilità e supporto in un settore tradizionalmente dominato dalla presenza maschile. Con questa campagna, Zoetis rinnova il proprio impegno verso una zootecnia sostenibile e orientata ai valori di Diversità, Equità e Inclusione (DEI), evidenziando l’importanza delle donne nella gestione responsabile e innovativa delle pratiche di allevamento.

Le protagoniste di questa tappa emiliana del progetto sono quattro donne che rappresentano con passione e dedizione la professionalità femminile nel settore zootecnico. Tra loro, Andreina Melli di Reggio Emilia, allevatrice che lavora nell’azienda di famiglia dedicata alla produzione di Parmigiano Reggiano, e Lucia Zubiani, allevatrice di Guastalla (RE) con oltre 23 anni di esperienza nella conduzione dell’azienda familiare. Completano il gruppo due veterinarie: la dott.ssa Elena Dorighi di Noceto (PR), esperta in buiatria, e la dott.ssa Valeria Harper di Modena, che si occupa della gestione degli allevamenti di galline ovaiole.

Andreina Melli

Nata e cresciuta in una famiglia di agricoltori, Andreina Melli ha sviluppato fin da piccola un profondo legame con gli animali, in particolare con le vacche da latte. Dopo essersi diplomata come maestra, è stato l’amore per la terra e gli animali a prendere il sopravvento, portandola a lavorare nell’azienda agricola del marito, specializzata nella produzione di Parmigiano Reggiano.

Riconoscendo l’importanza dell’empatia e della prevenzione nella cura degli animali, lavora con un’attenzione meticolosa ai dettagli, creando un ambiente sereno e rispettoso per le sue vacche. Ha implementato pratiche innovative, come l’introduzione di box riservati per le vacche che hanno appena partorito. Con un forte spirito di iniziativa, Andreina ha anche creato una rete di supporto tra allevatrici, contribuendo a promuovere la professionalità femminile nel settore zootecnico.

Lucia Zubiani

Lucia Zubiani ha invece intrapreso il suo percorso nel settore dell’allevamento a 30 anni, affiancando il padre, medico veterinario, durante un periodo di convalescenza. Laureata in ingegneria elettronica, ha scoperto nella zootecnia la sua vera vocazione, sviluppando una connessione profonda con la terra e gli animali. L’azienda familiare, fondata nel 1868 da una donna, rappresenta una tradizione ricca di valori agricoli e imprenditoriali.

Lucia Zubiani è convinta dell’importanza di promuovere un ambiente lavorativo equo, dove le responsabilità siano condivise e valorizzate, e ha notato un aumento del riconoscimento delle donne nel settore dell’allevamento. Attraverso il suo impegno, contribuisce a sfidare stereotipi e pregiudizi, sostenendo attivamente le giovani che desiderano intraprendere una carriera nel campo zootecnico.

Valeria Harper

La dott.ssa Valeria Harper è una veterinaria specializzata nella cura delle galline ovaiole. Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna, dal 2017 gestisce un ampio parco di allevamenti di galline ovaiole, mettendo in pratica la sua passione per gli animali e la sua empatia verso di essi.

Cresciuta in una famiglia bilingue, ha viaggiato in vari paesi europei, arricchendo le sue competenze professionali e linguistiche. La Dott.ssa Harper è un’importante sostenitrice della diversità nel settore zootecnico, promuovendo l’inclusione e il supporto alle donne nel campo.

Elena Dorighi

Infine, la dott.ssa Elena Dorighi è un’esperta veterinaria specializzata nel benessere dei bovini. Dopo aver avviato una carriera nel marketing, ha riscoperto la sua vocazione per la medicina veterinaria, completando gli studi presso la facoltà di Veterinaria.

Ha arricchito la sua formazione con esperienze in Germania e negli Stati Uniti, specializzandosi in buiatria. Nonostante le sfide legate al pregiudizio di genere, la dott.ssa Dorighi si distingue per la sua resilienza e professionalità, affrontando ogni giorno il suo lavoro con passione e dedizione.

Le loro storie sono un esempio di impegno, passione e tenacia, verso un settore tradizionalmente complesso e a prevalenza maschile. Le testimonianze raccontano come sebbene il comparto sia sempre stato caratterizzato da una forte presenza maschile, negli ultimi anni si nota un’apertura maggiore al ruolo delle donne, come professionista del settore allevamento.

Nel panorama agricolo italiano sono sempre di più le donne che si stanno affermando. Con quasi 200.000 imprenditrici attive in campagna, di cui 11.041 proprio in Emilia-Romagna, il 28% delle aziende agricole in Italia è oggi a guida femminile, una realtà che sta trasformando profondamente il settore.1 Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare, stereotipi da sfidare e pregiudizi da eradicare; ed è per questo che Zoetis intende dare il proprio contributo attraverso il progetto Allevamento al Femminile.

“Siamo lieti di promuovere Allevamento al Femminile, un progetto che celebra il ruolo fondamentale delle donne nel settore dell’allevamento,” ha dichiarato Carmelo Lombardo, amministratore delegato di Zoetis Italia. “In Zoetis, ci impegniamo a tutelare la salute degli animali e a sostenere chi se ne prende cura. Convinti che la valorizzazione della diversità, l’equità e l’inclusione siano essenziali per una crescita sostenibile, attraverso questo progetto abbiamo voluto mettere in luce le storie di otto professioniste che, con dedizione e impegno, hanno saputo affermarsi in un settore ricco di sfide. Voglio esprimere un sentito ringraziamento alle veterinarie e alle allevatrici che, attraverso il loro contributo, hanno reso possibile questo progetto. Ci auguriamo che questa prima edizione sia solo il primo passo di un lungo cammino, volto a promuovere il contributo delle donne nel settore dell’allevamento e a garantire loro il supporto necessario per crescere professionalmente.”

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: https://www2.zoetis.it/allevamento-al-femminile/

Zoetis

Zoetis, azienda leader nel settore della salute animale, è guidata da un obiettivo unico: aver cura del mondo e dell’umanità migliorando la salute animale. Dopo aver innovato le modalità con cui predire, prevenire, identificare e trattare le malattie animali per oltre 70 anni, Zoetis continua a restare al fianco di coloro che allevano e si prendono cura degli animali in tutto il mondo – dai veterinari, ai proprietari di animali domestici e agli allevatori. Il portfolio e la catena di produzione e distribuzione di farmaci, vaccini, diagnostici e altre tecnologie di Zoetis fanno la differenza in oltre 100 Paesi. Zoetis è un’azienda Fortune 500, che nel 2023 ha realizzato un fatturato di 8,5 miliardi di dollari e contava circa 14.100 dipendenti. Per maggior informazioni visita www2.zoetis.it