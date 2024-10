Imola. Tamponamento a catena con due feriti poco dopo le 15 del 30 ottobre in viale Amendola. Una Fiat Punto guidata da una 44 anni residente a Imola ha tamponato una Suzuki jimmy condotta da un 54 anni residente a Casalfiumanese che a sua volta ha tamponato una Fiat Seicento condotta da una signora di 54 anni residente a Imola che si era fermata per far attraversare un pedone sulle strisce.

Tutti e tre i veicoli percorrevano viale Amendola in direzione verso Imola. Le due conducenti della Fiat punto e della Fiat 600 sono state portate in ospedale all’ospedale di Imola in condizioni non gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.