Emilia-Romagna al voto: lettera aperta di dieci scienziati e docenti universitari per sostenere la candidatura di Silvia Zamboni (Alleanza Verdi Sinistra)

Dieci scienziati, docenti universitari e ricercatori lanciano un appello a sostegno della candidatura di Silvia Zamboni, capolista di Alleanza verdi Sinistra alle regionali nella circoscrizione di Bologna e provincia.

Sono, in ordine di adesione, Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica emerita dell’Istituto Ramazzini e componente del Comitato Scientifico ISDE Italia- Medici per l’Ambiente; Giovanni Dinelli, Professore ordinario di agronomia, Università di Bologna; Fiorenzo Marinelli, già ricercatore di genetica molecolare di IGM-CNR Bologna, fondatore e Membro ICEMS, Membro Interuniversity Research Centre for Sustainable Development (CIRPS), Università La Sapienza, Roma; Fausto Bersani Greggio, fisico; Sergio Ulgiati, Professore di Chimica ambientale all’Università Parthenopea di Napoli, presidente del Comitato Etico e Scientifico Nazionale di Europa Verde; Leonardo Setti, chimico, docente dell’Università di Bologna, Presidente del Centro per le Comunità Solari; Carlo Rovelli, fisico, saggista e divulgatore scientifico, docente di fisica teorica all’Università di Aix-Marseille; Paolo Pupillo, Professore emerito di Fisiologia Vegetale, Università di Bologna; Rodolfo Lewanski, già Professore di Scienze Politiche dell’Università di Bologna; Margherita Pittalis, Professoressa associata di diritto privato, Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna.

Queste dieci personalità del mondo scientifico e accademico hanno deciso di scendere in campo per sostenere la candidatura di Silvia Zamboni (AVS)con una lettera aperta in cui spiegano che “Mai come oggi abbiamo sentito l’esigenza di esprimerci pubblicamente: l’Emilia-Romagna e in particolare Bologna sono state martoriate da alluvioni che, oltre ad aver provocato morti, hanno distrutto il tessuto sociale e produttivo. Per questo motivo la regione è in ginocchio e, nonostante la perseveranza e la solidarietà dei suoi abitanti, stenta a riprendersi. Il governo è stato assente se non addirittura punitivo, ma alle prossime elezioni regionali abbiamo l’opportunità di scegliere candidati che abbiano a cuore il territorio e che si impegnino per affrontare tutte le azioni che favoriscano il contrasto ai cambiamenti climatici con misure politiche e provvedimenti adeguati, com’è nel caso di Silvia Zamboni, per decenni figura di riferimento dei movimenti ambientalisti con diverse cariche, gli ultimi cinque anni passati come capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Durante il suo mandato Silvia ha avuto il merito di far approvare i suoi progetti di legge per la promozione dei distretti del biologico, e per la vendita dei prodotti sfusi e alla spina per ridurre la produzione dei rifiuti da imballaggio. Ha poi depositato progetti di legge sul compostaggio di comunità e l’auto-compostaggio, per l’istituzione del Garante dei diritti degli animali e naturalmente sul clima, che prevede misure per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico. La sua presenza nell’Assemblea legislativa regionale è fondamentale, e confermarla consentirebbe di proseguire il lavoro con le stesse importanti iniziative e l’impegno che la contraddistingue per il bene della nostra comunità e del pianeta. Silvia merita di essere votata”.