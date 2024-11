I 21 punti di Masciarelli e i 19 di Vaulet, coronati da un ottimo lavoro di squadra, regalano la seconda vittoria consecutiva alla Neupharma Virtus Imola, ancora contro una siciliana: 85-67 al palaRuggi contro Virtus Ragusa. Ora testa ai prossimi due impegni ravvicinati, entrambi in trasferta: mercoledì 6 a Fiorenzuola e domenica 10 a Monferrato.

Le marcature vengono aperte da Masciarelli che in pochi secondi mette a referto una tripla e un libero. Il primo quarto scorre a buon ritmo con intensità da parte di entrambe le squadre. È ottima la fase di non possesso: Masciarelli ruba un pallone e va a schiacciare, + 8 dei gialloneri a metà del quarto (12-4). Bomba ancora di Masciarelli e schiacciata di Kadjividi siglano il + 10 (17-7). Sono molteplici le palle recuperate trasformate poi in canestri, un ottimo lavoro difensivo, difatti, sigilla un quarto a senso unico per la Virtus Imola sul punteggio di 28-11.

Gli avversari provano a rimanere in partita segnando cinque punti nei primi minuti del secondo quarto. I gialloneri, che perdono Magagnoli dopo un contrasto di gioco, rimangono solidi e interrompono il mini-parziale di Ragusa. (35-18). Anaekwe da rimbalzo offensivo schiaccia in tap-in infuocando il Ruggi, +19 Virtus Imola. Due triple consecutive degli ospiti accorciano il punteggio sul 37-24 a 4′ dalla fine. In pochi secondi Ragusa segna 4 punti andando a -9, ma i gialloneri non ci stanno: Ricci con una tripla prima e Vaulet con un’altra dopo mandano il punteggio sul 45-31 al suono della sirena.

La partita riprende con entrambe le squadre che segnano nei primi minuti del terzo quarto (50-37). I ritmi sono alti sia in attacco che in difesa, i gialloneri subiscono qualche penetrazione di troppo ma sono in pieno controllo della partita, anzi, rispondono offensivamente con le triple di Valentini e Masciarelli per il +17 (59-42). I ragazzi di Galetti continuano ad attaccare e a difendere bene arrivando a toccare addirittura il + 20, ma è 65-48 il punteggio finale del penultimo quarto.

Scattano gli ultimi 10′ e Vaulet mette a segno una bomba a cui risponde la squadra ospite con un’altra tripla. La partita prosegue con un botta e risposta di triple e Masciarelli (top scorer) sigla la quinta bomba della sua partita. Continue fasi offensive e difensive seguono durante il corso dell’ultimo quarto e i gialloneri avanzano a 21 lunghezze di distanza (81-60). Santandrea penetra forte, subisce fallo e segna entrambi i liberi per il +16. Alla fine dei 40′ è 85-67 il punteggio per la Neupharma Virtus Imola.

Tabellini:

Neupharma Virtus Imola: Anaekwe 12 , Fiusco, Ambrosin 3 , Morina 5 , Valentini 12 , Magagnoli , Kadjividi 6, Vaulet 19 , Ricci 5, Vannini, Santandrea 2, Masciarelli 21.

Virtus Ragusa: Gaetano 17, Piscetta 4, Vavoli 9, Mirabella, Bertocco 15, Kosic 6, Tomino, Gloria3, Simon 2, Erkmaa 11.

Parziali: 28-11; 45-31; 65-48; 85-67.