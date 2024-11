Imola. Forte schianto verso le 10,30 il 2 novembre all’incrocio fra via Nuova e via Scuole di Giardino. Una Moto Ducati 1200 condotta da un 56enne di Castel Guelfo circolava su via Nuova verso Bologna quando, giunto in prossimità di via Scuole di Giardino effettuava un sorpasso di un autocarro Fiat Doblò con alla guida un 62enne di Bagnacavallo che si apprestava ad eseguire una manovra di svolta a sinistra in via Scuole di Giardino viaggiando nella stessa direzione di marcia della moto.

L’urto avveniva tra la parte frontale laterale della moto e la parte centrale laterale sinistra dell’autocarro. Dopo l’urto l’autocarro rimaneva fermo, mentre la moto andava a urtare contro la recinzione della casa posta al civico 1 di via Scuole di Giardino e il motociclista veniva sbalzato all’interno della recinzione urtando contro un albero posto alla sua destra. Il conducente dell’autocarro rimaneva indenne, mentre il motociclista veniva trasportato presso l’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni .