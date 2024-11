Imola. Maurizio Bacchilega, vicepresidente di Università Aperta, è morto improvvisamente la sera del 31 ottobre all’età di 55 anni.

“Sicuramente una grandissima perdita per tutta la sua famiglia e per la nostra cooperativa che è stata da lui sempre sostenuta come consigliere per 20 anni e come vicepresidente in carica – scrivono la presidente di Università aperta Sandra Zanardi e il Cda -. Socio di Università Aperta dall’ottobre del 1992 è stato sempre presente con la sua competenza e con le sue passioni come la poesia, la letteratura, la filosofia e non ultimo il progetto divulgativo di educazione finanziaria. Il vuoto che si è creato con la sua mancanza ci avvolge di tristezza e sconforto. Stimato professionista imolese e presente in altre realtà come l’Associazione Ippogrifo, la sua disponibilità e gentilezza mancheranno alla città di Imola”.

“A nome della Città, dell’Amministrazione Comunale e mio personale esprimo le più sentite condoglianze per la scomparsa di Maurizio Bacchilega. Professionista molto stimato in città, ha saputo abbinare all’attività professionale anche una forte vocazione allo sviluppo delle iniziative culturali imolesi – dichiara il sindaco Marco Panieri -. Vicepresidente di Università Aperta, socio fondatore di “Ippogrifo. Vivere la scrittura”, membro del Collegio dei Revisori della società Formula Imola Spa e molto attivo nella rete dei professionisti, in particolare nell’Osservatorio Professionale Imolese O.P.I., Maurizio Bacchilega ha arricchito il mondo culturale cittadino, sostenendo tutte le attività messe in campo, non solo quelle promosse direttamente, grazie ad un carattere che sapeva unire e dare valore al lavoro di tutti. E lo ha fatto portando un contributo unico di conoscenza ed eleganza, sempre consapevole di quanto fosse importante diffondere e vivere la cultura come aspetto integrante della vita quotidiana di ciascuno. Ai suoi famigliari ed alle persone a lui più care i nostri sentimenti di profonda vicinanza”.