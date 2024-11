Imola. Continuano le iniziative del Baccanale 2024. Il programma completo, così come informazioni più approfondite e contatti per iscrizioni e prenotazioni, all’indirizzo https://www.baccanaleimola.it.

Domenica 3 novembre

ore 9 – 19, mercato delle erbe in Ppazza Gramsci

ore 9.30, Antichi uliveti e una nuova idea di olio – Convegno a cura di Slow Food Emilia-Romagna.

ore 12.30, quattro ristoranti raccontano l’olio extravergine d’oliva in Piazza – Pranzo degustazione: ogni ristoratore proporrà un piatto dove l’olio del territorio sarà il protagonista.

ore 16.30, “La tradizione romagnola: olio e non solo” – Canterini e Danzerini romagnoli Turibio Baruzzi e coro Il Grillo d’Oro racconteranno il cibo in un viaggio che parte dall’antica Romagna agreste e arriva ai giorni nostri. Loverie a cura dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini.

Lunedì 4 novembre

ore 17:45 Discovering Imola – Un filo attraverso le eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio. I menu del Baccanale raccontati da Chiara Maci, insieme ad alcuni chef imolesi.

Martedì 5 novembre

ore 20.30, “OrgOLIO italiano” – Talk con la giornalista Chiara Cozzella, l’esperto d’olio Fausto Borella e il Professor Massimo Montanari.

Mercoledì 6 novembre

ore 18, Tandem culinario – Singari in umido – Laboratorio a cura della Cooperativa Solco Prossimo.

Giovedì 7 novembre

ore 16, “I biscotti di Giuliana” – Un pomeriggio insieme per giocare, conversare, adulti e bambini insieme. E per merenda… prepariamo i biscotti. A cura dell’Associazione Amici del Nido d’infanzia.

ore 17. “La stanza delle parole” – AI bambini potranno ascoltare le storie e immergersi con la fantasia in racconti meravigliosi. Frantoio Valsanterno offrirà una merenda a base di pane e olio EVO.

ore 17.30, “Delitti in biblioteca passando per la cucina” – L’autore Rino Pensato, bibliotecario e docente presenterà la sua ultima opera “Bibliomysteries e food-mysteries. Delitti in biblioteca passando per la cucina”. A cura della Società Dante Alighieri Comitato di Imola.

Venerdì 8 novembre

ore 16-19, “Non solo olio” – Descrizione della storia e dell’utilizzo di prodotti alternativi all’olio di oliva nella tradizione culinaria. A cura di Slow Food Imola.

ore 18.15, “Olio d’oliva, un elisir di lunga vita nella dieta mediteranea. I benefici per la salute cardiovascolare e non solo” – Con prof. Massimo Montanari, prof. Marco De Angelis, dr. Paolo Sbarzaglia. A cura dell’Accademia italiana della cucina.

Sabato 9 novembre

ore 9-12, “Stampa il tuo segnalibro” – Realizzazione di un segnalibro con la stampa di foglie d’ulivo su tela. A cura dell’Associazione Insieme per un futuro migliore e PerLeDonne.

ore 16.30, “Conversazione in Villa” – “Il Serraglio dei Pantaleoni, poi Delizia Ginnasi nell’antico Borgo Appio a Imola, dal primo novecento complesso industriale”. Presentazione a cura di Giampaolo Nildi, a seguire degustazione dell’olio EVO di “Podere Pratale”.

ore 17, “Quel filo (d’olio) che ci unisce” – Letture sul tema dell’olio e dell’ulivo e spiegazione-intrattenimento da parte di un esperto frantoiano professionista, a seguire laboratori di realizzazione di manufatti. A cura dell’IC2 di Imola.

ore 17.30, “L’olio d’oliva nell’archeologia e nella storia antica” – Incontro a cura di Università Aperta.

Domenica 10 novembre

ore 9-19, Giornata del ringraziamento imolese della Coldiretti Bologna – Mostra mercato di Campagna Amica con prodotti agricoli del nostro territorio, street food, macchine agricole e attrezzature d’epoca.

ore 9-19.30, “Sapori e saperi di oggi e di ieri” – Mostra mercato di prodotti tipici proposti da Pro Loco Imola.

ore 10, “Drupe fest” – Immersione nelle olivete di Podere Pratale – Guida l’escursione e l’esperienza olisitca Alessandra Bonomi (esperta di tecniche corporee, guida al benessere forestale dell’associazione Francesco Padrini – Milano).

ore 11, una mattinata in compagnia di Simonetta Agnello Hornby – Scrittrice di fama internazionale, ci condurrà alla scoperta delle ricette che hanno costruito la sua storia.

ore 12, “Sapori d’autunno” – Caci e il Baccanale – Pranzo con degustazione di olio del Frantoio Valsanterno e Vini del Rapace.

Ricordiamo inoltre che nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre si svolgerà la XXX edizione del Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti dell’imolese e la XIV edizione di Olimola.