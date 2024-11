Rimini. Torna Ecomondo. Dal 5 all’8 novembre al quartiere fieristico si svolgerà l’evento annuale leader nei settori della green and circular economy, punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni.

“La Fiera di Rimini sarà il palcoscenico per la ventisettesima edizione dell’expo di riferimento in Europa su transizione ecologica, servizi ambientali, innovazione tecnologica-industriale, rifiuti e risorse – spiega il presidente di Astra -.

Come da 19 anni a questa parte saremo presente al pad. C1 stand 306-207 con un’area espositiva rinnovata in rappresentanza di tutti i nostri soci, oltre 40 aziende specializzate nel settore ambientale, trasporto rifiuti, impianti di recupero, bonifiche, etc.”.

Il Consorzio AstraEcologia è tra i principali espositori nel settore servizi integrati per l’ambiente e impianti di recupero rifiuti, è presente nella regione Emilia Romagna e, da qualche mese, anche in provincia di Como.

Astra presenterà a Rimini i propri servizi con la guida del direttore Stefano Gabusi. “Le priorità attuali nel settore rifiuti – sostiene Gabusi – sono quelle di aumentare la prossimità dello stoccaggio puntando all’autosufficienza impiantistica regionale per tutti i tipi di rifiuti, inerti o speciali che siano”.

Il direttore e il presidente si aspettano un’edizione ricca di soddisfazioni per il Consorzio Astra, non di meno auspicano che “il quadro normativo vada sempre di più in ‘direzione’ di un’economia circolare favorendo il recupero e il riutilizzo dei prodotti recuperabili in linea con le norme Europee e la tutela ambientale”, a tal proposito annunciano l’apertura dell’unità locale di Bologna.