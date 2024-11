Ancora la musica in soccorso di realtà bisognose. Come fu un anno fa “All Stars für die Romagna” il concerto di beneficenza a sostegno della Romagna, si ripete anche quest’anno a Stoccarda una iniziativa simile.

“Musik jenseits des Menschlichen: von der via Emilia in die welt” (Musica oltre l’umano: dalla via Emilia al mondo) si svolgerà domenica 10 novembre, ore18, nella Stadtkirche, Marktplatz 1, Stoccarda-Bad Cannstatt. Si esibiranno Carlo Forlivesi (organo), Carolin Daub (flauto dolce). Opere di Arcangelo Corelli, Girolamo Frescobaldi, Jacopo da Bologna e Stefano Bonilauri.