Purtroppo non è bastata l’ennesima buona prestazione della Clai per tornare dall’insidiosa trasferta di Brescia con qualche punto in più in classifica. Le ragazze imolesi sono infatti state sconfitte per 3 set a 1 dalla Valsabbina Millenium, formazione capace di essere più incisiva nei momenti decisivi del match e di aggiudicarsi quindi 3 punti molto preziosi che la proiettano per il momento al terzo posto in graduatoria alle spalle delle due corazzate S. Giovanni in Marignano e Messina, ancora imbattute in stagione e destinate molto probabilmente a dettare legge in questo girone A.

Imola vede così interrompersi la striscia di due vittorie consecutive (a Costa Volpino e in casa contro Casalmaggiore) che aveva caratterizzato la fine di ottobre e rilanciato pesantemente le ambizioni di capitan Mastrilli e compagne, mentre le toscane centrano con merito la quarta vittoria del loro campionato (a fronte di una sola sconfitta) e confermano di avere tutte le qualità per rimanere nelle zone nobili di questo raggruppamento ancora molto a lungo.

La prestazione delle santernine al PalaGeorge di Montichiari è stata comunque positiva e condita dal solito encomiabile carattere, ma alla fine i piccoli dettagli nelle scelte e la maggior esperienza delle atlete di casa hanno premiato (non senza patemi) la formazione di coach Solforato.

Per le bresciane stratosferica la partita della giovanissima (classe 2006) schiacciatrice slovena Mija Siftar, vera mattatrice in campo con i suoi 24 punti totali messi a referto e costante spina nel fianco della difesa imolese per tutta la durata dell’incontro. Oltre a lei, la differenza l’hanno fatta i due centrali lombardi Denise Meli e Viola Tonello (30 punti in due e molto pericolose offensivamente) e la splendida regia di una giocatrice di altissima caratura come Chiara Scacchetti, sempre lucida nello scegliere la soluzione tattica più indicata e molto abile nel variare il gioco ogni volta che le è stato possibile mettendo spesso in grossa apprensione la fase difensiva della Clai.

Valsabbina Millenium Brescia- Clai Imola Volley 3-1 (25-20; 25-22; 26-28; 25-19)

Brescia: Siftar 24, Romanin, Franceschini ne, Trevisan 8, Riccardi (L) ne, Veglia ne, Tonello 13, Scacchetti 6, Stroppa 2, Davidovic 6, Pistolesi 3, Scognamillo (L), Meli 17. All. Solforato

Imola: Pomili 9, Rizzieri 1, Bacchilega 9, Pinarello 3, Mescoli, Ravazzolo 9, Arcangeli (L) ne, Migliorini, Mastrilli (L), Gambini, Visentin, Messaggi ne, Bulovic 14, Stival 11. All. Caliendo

Aces: Brescia 2, Imola 0

Battute sbagliate: Brescia 11, Imola 12

Muri: Brescia 10, Imola 10

Errori punto: Brescia 22, Imola 12

Durata set: 24’, 27’, 32’, 28’ Totale: 111’