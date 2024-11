Borgo Tossignano. Un altro giovane che sceglie di guidare e servire la sua comunità politica. Nicolò Andreani è stato eletto il 4 novembre sera con un voto unanime (solo un astenuto) segretario del Circolo Pd di Borgo Tossignano insieme al nuovo direttivo.

“È per me una grande soddisfazione la scelta di Nicolò in quanto concretizza quel processo di innovazione che il Pd imolese si è dato – è il commento del segretario della Federazione, Fausto Tinti -. La comunità politica del Pd della Vallata è sempre più forte e organizzata e giocherà insieme e unita la partita difficile della ricostruzione a fianco dei sindaci e per i cittadini nel nuovo corso che la Regione Emilia-Romagna si appresta a iniziare sotto l’auspicio di Michele de Pascale presidente e Fabrizio Castellari consigliere”.

Sul nuovo incarico interviene anche il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini: “Nicolò è un ragazzo che si è appassionato alla politica locale e si è speso molto per il territorio. La conferma sta nelle recenti elezioni amministrative che ci ha visto conquistare il quasi 82% delle preferenze. È un ragazzo che gode della mia fiducia e anche di quella della componente civica al governo attuale, saprà sicuramente fare bene ed essere inclusivo”.

“Sono onorato di essere stato scelto per rappresentare e guidare un gruppo di persone così appassionate e impegnate per il nostro paese – sottolinea il neoeletto Andreani – . Darò il massimo per il nostro Circolo, per il nostro territorio e per i valori che condividiamo. Ho grandi speranze per il futuro del nostro Circolo e del nostro Partito. Credo che uniti possiamo fare la differenza, e sono sicuro che insieme riusciremo a costruire un percorso di crescita, di cambiamento e di speranza per tutti”.