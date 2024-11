Imola. Una donna 54enne imolese ha avuto una forte discussione con un addetto alla sorveglianza del Centro Intermedio di via Carducci che ha chiamato una volante il 4 novembre. Quando sono arrivati gli agenti di polizia, la donna invece di calmarsi ha dato in escandescenza tanto che sono serviti tre agenti per bloccarla e farla salire sulla volante. Una volta dentro la donna, però, ha cominciato a sputare addosso a uno dei poliziotti, insultandolo, minacciandolo e colpendolo ripetutamente alle anche con le ginocchia e i piedi fino addirittura a strappargli i pantaloni della divisa. L’agente ha riportato ferite guaribili in sei giorni.

Così è scattato l’arresto per la 54enne con le accuse di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Per lei, già nota alle forze dell’ordine, il gip in sede di giudizio per direttissima ha disposto l’obbligo di dimora nel territorio del comune di Imola e l’obbligo di firma tutti i giorni in commissariato fino al processo.