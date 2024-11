Poteva essere il terzo successo nelle ultime tre di campionato per la Neupharma Virtus Imola, che cade però in trasferta sotto i colpi di Fiorenzuola. Non basta un gran terzo periodo, valso il ribaltone sui gialloblù. Gli ospiti rimangono incollati al match del Palarquato fino agli ultimissimi istanti di gara, ma cedono il passo ai padroni di casa.

La cronaca della partita

È di Masciarelli il primo movimento di retina della serata: step back e bomba dall’arco (0-3). La Virtus allunga sul 4-10 con Vaulet, ma Fiorenzuola risponde presente e controsorpassa i gialloneri (11-10). Gli ospiti si perdono leggermente sul finir di periodo, che le Bees chiudono in vantaggio 19-14.

Meglio i gialloblù nei secondi 10′. Le triple firmate dall’ex Galassi e da Gaye spingono Fiorenzuola sul 27-16. Ancora Galassi, in serata di grazia (top per punti realizzati, 23 totali), mette a referto tre bombe in poco più di un minuto, facendo volare i piacentini sul massimo vantaggio (+17, 39-22). Qui la Virtus inizia a risalire la china. Il risveglio dei romagnoli passa per un’enorme schiacciata di Masciarelli (migliore dei suoi con 21 punti). All’intervallo è 43-35.

Buona inerzia che prosegue anche dopo il ritorno sul parquet. Canestro da urlo di Mascia: fallo subito e gioco da 3 punti che vale il -5 Virtus (45-40), che non molla la presa sul match. Battono colpo su colpo gli ospiti. Il tap-in di Anaekwe concretizza la rimonta (59-60) e Imola termina il terzo quarto con il muso avanti (62-64).

Ultimo parziale al cardiopalma, aperto dall’uno-due Fiorenzuola per il nuovo vantaggio casalingo (66-64). La tripla di Gaye fissa sul 72-69, poi il tabellone luminoso stanzia per diversi ribaltamenti di fronte, fino al doppio tiro libero di Ambrosin. È -1. Cambio di marcia decisivo delle api a 60 secondi dalla sirena (81-75). A un possesso dal termine Vaulet mette a segno la bomba del -3 (83-80), ma il forcing finale non incide: sipario sull’87-83.

I tabellini:

Fiorenzuola Bees – Neupharma Virtus Imola 87-83

Parziali: 19-14, 24-21, 19-29, 25-19

Fiorenzuola Bees: Venturoli 11, Pavlovic 13, Spizzichini 5, Bottioni 6, Galassi 23, Redini ne, Voltolini 2, Negri, Seck 9, Gaye 18, Biorac, Clerici ne.

Neupharma Virtus Imola: Magagnoli, Morina 2, Ricci 10, Vaulet 13, Ambrosin 5, Vannini ne, Kadjividi 8, Valentini 8, Fiusco, Masciarelli 21, Anaekwe 16, Santandrea ne.