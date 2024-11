Nel primo quarto a far la differenza sono le percentuali dal campo: se infatti i biancorossi riescono a costruire ottimi tiri, non sfruttati da Toniato e Klanjscek, la Rucker parte in quarta e a suon di triple, anche forzate, scappa subito sul +9 (13-4 al 5′). Filippini è bravo a sfruttare i mismatch sotto canestro e a segnare 5 punti di fila ma i padroni di casa continuano a colpire da lontano (11 conclusioni tentate nei soli primi 10′), stavolta con Antelli, costringendo Angori al timeout. Imola accorcia nuovamente al-5 con due pesantissimi canestri di Fazzi, San Vendemiano mantiene la leadership nonostante le 6 palle perse compensate, però, dai 4 rimbalzi offensivi. Il secondo quarto si apre con l’and-one di Fabiani, ma la super tripla di Restelli e l’appoggio di Martini riportano Imola a un possesso di distanza. L’andamento della partita continuerà poi ad essere altalenante per tutto il resto della frazione di gioco: i veneti volano sul +10 mettendo in confusione l’attacco biancorosso con un’improvvisa zona, gli imolesi siglano un parziale di 5-0 che li riporta al -5 ma Gluditis e Cacace sono in giornata e le due squadre vanno negli spogliatoi sul 50-37.

La differenza di energia tra le due squadre è evidente anche nella ripresa, con la Rucker che cattura una miriade di rimbalzi offensivi molto spesso sfruttati da Preti e compagni che, anche grazie a un rebus irrisolto come la zona, allungano fino al +18. A metà del quarto, però, l’Andrea Costa rialza la testa e nel momento di maggiore crisi, con quattro bombe consecutive, ritorna a sole nove lunghezze di distanza (62-53 al 27′), non riuscendo però a sfruttare a pieno i tanti errori al tiro dei locali che, prima della fine del periodo, hanno tempo per tornare a ingranare e rimettere il divario sul +14. Negli ultimi 10′ Imola prova a rimettere in piedi la partita ma San Vendemiano aumenta ulteriormente l’intensità difensiva, Antelli è onnipresente e i veneti toccano il +23, prima dell’ultimo miniparziale biancorosso che chiude il match sull’85-67 finale.

RUCKER SAN VENDEMIANO – UP ANDREA COSTA IMOLA 85-67

Rucker: Zacchigna 7 (2/2, 1/4), Antelli 10 (2/3, 2/4), Tadiotto 5 (2/3, 0/4), Gluditis 23 (2/3, 5/12), Fabiani 12 (5/6), Dalla Cia, Preti 17 (2/2, 3/8), Cacace 11 (4/9, 0/4), Oxilia ne, Visentin ne, Faoro ne. All.: Aniello

Imola: Fazzi 7 (2/2, 1/6), Restelli 7 (1/3, 1/6), Toniato 10 (3/4, 1/6), Filippini 7 (2/4, 0/1), Klanjscek 14 (1/1, 3/7), Chiappelli 14 (4/7, 2/3), Martini 6 (3/4), Fea (0/1, 0/2), Sanguinetti 2 (1/2, 0/4), Pavani ne. All.: Angori

Arbitri: Andretta e Zuccolo

Parziali: 24-19; 50-37; 67-53

Tiri liberi: Rucker 14/21, Imola 9/12