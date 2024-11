Continua con Daniele Marchetti, capolista Lega-Popolo della Famiglia, il nostro viaggio alla scoperta dei candidati imolesi alla poltrona di consigliere alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

L’autonomia dell’Ausl di Imola va mantenuta? Il Cau funziona bene e riesce a mettere meno sotto pressione il Pronto soccorso dell’ospedale?

Dipende cosa si intende per autonomia dell’Ausl. Se si parla di un’autonomia di facciata, con una struttura dirigenziale ma governata comunque da Bologna, o di una vera autonomia. Io sono per un’Ausl autonoma, nel vero senso della parola, che decida come, quando e con chi eventualmente mettersi in rete. Non possiamo ovviamente illuderci di avere tutto nella nostra piccola azienda, ma dobbiamo essere noi a decidere con chi dialogare, come nel caso dei grandi centri di eccellenza. Non dobbiamo svendere i nostri servizi.

Oggi, ad esempio, per quanto riguarda i Pdta (percorsi di presa in carico per le varie patologie), siamo l’unica realtà che non li sta rinnovando. Mi viene quasi da pensare che stiamo aspettando quelli bolognesi per essere annessi definitivamente su tutti i fronti. Per quanto riguarda il Cau imolese, non mi stancherò mai di dire che l’apertura presso l’Ospedale vecchio non ha alcun senso. Sarebbe stato più opportuno prevedere un ambulatorio dedicato ai casi di bassa complessità accanto al Pronto soccorso. Oggi, così come previsto, non serve a nulla, se non a bypassare il medico di medicina generale, mentre la pressione sul Ps non si è ridotta in maniera significativa. Non lo dico io, ma i dati diffusi dalla Regione”.

Come si possono frenare gli episodi di violenza e degrado presso gli ospedali imolesi?

È bene precisare, innanzitutto, che purtroppo gli episodi di violenza interessano tutti gli ospedali della regione, Imola compresa. Proprio per questo motivo, è necessario un tavolo regionale che affronti in maniera seria e coordinata il problema, insieme alle Aziende sanitarie e alle Prefetture, per trovare il giusto equilibrio tra investimenti in videosorveglianza, presenza di vigilanza e coordinamento con le Forze dell’ordine. A ogni caso di violenza, sentiamo promettere l’apertura di un tavolo di confronto, ma sarebbe il caso di passare dalle parole ai fatti”.

L’autodromo è stato ben gestito in questi anni? La Formula 1 può essere mantenuta oltre il 2025 e quale ruolo possono avere la Regione e il Comune di Imola in tale partita?

L’autodromo non è stato assolutamente ben gestito, come dimostrano i continui interventi tampone per svecchiare l’impianto e renderlo idoneo alle competizioni odierne. Oggi questi interventi di riqualificazione pesano in gran parte sulla comunità locale, quando magari, se programmati nel tempo, avrebbero potuto beneficiare di fondi regionali o statali dedicati agli impianti sportivi. Ricordo l’immagine emblematica del ritorno a porte chiuse della Formula 1 e la cosiddetta tribuna ecologica della curva Tosa, completamente franata. Quella era la rappresentazione della mancata manutenzione e adeguamento dell’impianto.

Oggi siamo lontani anni luce dagli autodromi moderni, e questo ci penalizzerà in futuro, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della Formula 1. Servono impianti moderni e risorse economiche importanti che, mi auguro, non debbano essere sborsate dal Comune, tantomeno dal Con.Ami. La Regione potrebbe giocare un ruolo importante grazie ai fondi destinati ai grandi eventi sportivi, ma sarà necessario un lavoro certosino di coordinamento con il Governo e l’Aci. Realisticamente parlando, comunque, sarà molto difficile mantenere la Formula 1 a lungo, oltre ai contratti già stipulati”.

Il fenomeno delle frane nel territorio del circondario è ancora presente. I Comuni hanno avuto la dovuta assistenza dalla Regione e dallo Stato?

Dovremmo innanzitutto iniziare a distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria. La Regione, infatti, ha mai impiegato in maniera efficace le risorse messe a disposizione negli anni per fare prevenzione? Ho chiesto, ad esempio, di avere un rendiconto sull’utilizzo dei 600 milioni di euro stanziati dai vari governi negli ultimi dieci anni per il contrasto al dissesto idrogeologico. Ebbene, la Regione ha deciso di non rispondermi, rinviando tutto a dopo le elezioni. Un chiaro tentativo di eludere il problema, giocando sulla fine della legislatura, quando in realtà dovrebbero esistere rendicontazioni almeno annuali. Cosa dovrei pensare? Mancanza di trasparenza o confusione totale? In entrambi i casi, la situazione è preoccupante. Per quanto riguarda la gestione emergenziale straordinaria, mi preme ricordare che gli interventi richiesti dai territori hanno ottenuto, con le varie ordinanze del Commissario alla ricostruzione, tutte le risorse necessarie. Queste risorse vanno utilizzate al più presto, senza troppe strumentalizzazioni politiche”.

Nel settore culturale Imola sta giocando un ruolo abbastanza importante all’interno della Regione?

A mio avviso, Imola non ha mai giocato un ruolo di rilievo a livello regionale dal punto di vista culturale, d’altronde siamo la città che decenni fa ha tombato il proprio anfiteatro romano sotto un intero quartiere residenziale. Salvo alcune eccellenze, come la ‘Fondazione Incontri con il Maestro’, scuola di alta formazione musicale riconosciuta a livello internazionale, Imola vive relegata in una dimensione provinciale. Un vero peccato, perché il nostro territorio avrebbe molto da offrire, se solo sapessimo unire le nostre eccellenze. Come ho detto in diverse occasioni, dovremmo saper conciliare la nostra enogastronomia e la tradizione legata ai motori con gli aspetti culturali della città. Non possiamo illuderci che un turista venga a Imola per visitare il centro storico, la Rocca Sforzesca o Palazzo Tozzoni, ma possiamo creare le condizioni affinché ciò accada. Soltanto così, anche dal punto di vista culturale, potremmo uscire dai nostri confini”.