Imola. Se Fabrizio Castellari sarà eletto in Consiglio regionale alle elezioni del 17 e 18 novembre, eventualità molto probabile, lascerà l’incarico di vicesindaco che ricopre attualmente nella giunta Panieri. Chi ha maggiori chanche di sostituirlo? Una donna, l’assessora all’Ambiente, Mobilità sostenibile e Pari opportunità Elisa Spada, 45 anni e 3 figli, architetto proprio come Castellari, ecologista sempre in bicicletta. In effetti la Spada che si è data molto da fare, è stata presente in molti dibattiti avuti dalla giunta pure con cittadini contrari ad alcuni progetti come l’isola ecologica in Pedagna, insomma “ci ha messo la faccia” anche quando ci sono state situazioni difficili da affrontare e pare molto stimata dal sindaco Marco Panieri.

Un altro particolare importante è che la Spada è stata eletta alle elezioni, prima di diventare assessora, nelle file di “Imola Coraggiosa Ecologista e Progressita, con cui ha ottenuto 374 preferenze. Un’emanazione diretta della lista “Emilia Romagna Coraggiosa” con la quale era stata eletta in Regione Emilia Romagna, prima di diventare segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Se diventerà vicesindaco o vicesindaca, dunque, sarà anche un riconoscimento all’ala “Elly” del Pd del territorio imolese che alle primarie fra gli elettori ottenne un lusinghiero 35% in una zona considerata di quasi totale fede “bonacciniana”. E la Spada si schierò, pur fuori dal partito, apertamente per Elly.

Resterebbe il problema delle deleghe. Castellari al momento ricopre deleghe molto importanti quali Bilancio, Personale e Scuola. Inoltre, è un po’ la memoria storica di una giunta giovane e tiene i rapporti con Anpi e Cidra. Serve un’altra figura come assessore, probabilmente al di fuori dei gruppi consiliari di maggioranza, al quale assegnare deleghe importanti, si vedrà se quelle di Castellari o solamente una parte.

(Massimo Mongardi)