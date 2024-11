Imola. Il gruppo civico Imola Futuro guidato dall’ex assessora Giuseppina Brienza (nella foto), alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre per eleggere il nuovo Presidente e i nuovi rappresentanti in consiglio della regione Emilia-Romagna, sosterrà convintamente il candidato Michele De Pascale e la coalizione di centro sinistra che lo promuove.

In particolar modo, il sostegno sarà rivolto a Serse Soverini, candidato nella lista Emilia-Romagna Futura. Serse Soverini, da noi sempre sostenuto, ha già rappresentato e servito il territorio imolese come deputato eletto nel collegio imolese nel 2018 diventando in seguito un punto di riferimento importante per tutto il centro sinistra territoriale. Promotore e primo firmatario della legge nazionale di riforma per gli Istituti Tecnici Superiori, Soverini ha dato un contributo essenziale e fondamentale al mondo della scuola, della formazione e del lavoro.