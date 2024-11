Cade, in Piemonte, la Neupharma Virtus Imola, che al PalaFerraris tiene testa a Monferrato fino a buona parte del terzo quarto – sfiorando il sorpasso all’intervallo -, ma vede allungare in modo decisivo i padroni di casa nel finale di gara. Ostilità interrotte sul 96-69.

La cronaca della partita

Meglio Monferrato in partenza, che apre un parziale di 5-0 interrotto dal +2 di Masciarelli. I rossoblù mostrano un ritmo diverso e a metà quarto il tabellone luminoso segna 19 a 8. Ma Imola rimane con le mani sull’incontro e a pochi secondi dalla sirena si porta a -6, prima che il tiro dal perimetro di Martinoni (21 punti totali, il migliore dei suoi) conduca i padroni di casa sul 26-17.

È Morina a guidare la Virtus in avvio di secondo quarto con 8 punti in 3′: suo l’arresto e tiro da dentro l’arco che stappa il periodo, così come la bomba che vale il nuovo -6 (32-26). Imola spinge sull’acceleratore. La schiacciata di Anaekwe infiamma i gialloneri (36-29). Per gli ospiti sono minuti all’insegna dell’aggressività, che provoca varie palle recuperate, come quella che permette a Ricci di insaccare da 3 (39-37). Rivali mai così vicine. Il fuoco, però, si attenua sul più bello: squadre a riposo con il risultato di 43-37.

Tornati sul parquet si iscrive a referto anche Valentini, che scocca una super tripla allo scadere dei 24″ (47-40). Il gioco da tre di Mascia e un’altra bomba di Ricci spingono la Virtus a -3 (49-46). Poi Monferrato scappa nuovamente sul 57-46. Cambia definitivamente l’inerzia del match, che stanzia nei minuti successivi sul +10 casalingo, prima dell’allungo cruciale (68-53) a fine terzo quarto.

Non c’è scossa tra le fila giallonere negli ultimi 10′. I padroni di casa prendono il largo e chiudono i discorsi sul 96-69.

I tabellini:

Novipiù Monferrato Basket – Neupharma Virtus Imola 96-69

Parziali: 26-17, 17-20, 25-16, 28-16

Novipiù Monferrato Basket: Pepper 15, Ravioli, Bertaina 2, Basta 3, Marcucci 5, Wojciechowski 6, Dia, Guerra 6, Stazzonelli 11, Rupil 11, Martinoni 21, Vecerina 16.

Neupharma Virtus Imola: Ambrosin 2, Fiusco 2, Anaekwe 7, Vannini 3, Santandrea, Valentini 3, Masciarelli 17, Vaulet 5, Ricci 16, Magagnoli, Kadjividi 5, Morina 9.