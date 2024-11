Imola. “Nulla va perduto – Vita straordinaria di Leda Rafanelli” (Spartcaco editore) è il titolo del libro di Paolo Ciampi che verrà presentato martedì 12 novembre, ore 20.30, alla biblioteca di Ponticelli, nell’ambito della rassegna “Voci di donne”. Dialogherà con l’autore Margherita Orsi.

Bookshp curato dalla libreria Atlantide.

“Mi sono donata questo nome, oltre il bel nome che porto, poi che Djali vuol dire: di me stessa, ed io son sempre appartenuta solo a me stessa” così si raccontava Leda Rafanelli. Imprevedibile, appassionata, autentica. Sempre controcorrente, ma anche al centro dei grandi eventi che hanno segnato il ventesimo secolo.

“La mia vita è un romanzo, anzi, lo sono le mie vite. E io sola ne sono l’autrice”: è Leda “Djali” Rafanelli, insieme anarchica e musulmana – tra le prime italiane ad abbracciare l’Islam – ma anche scrittrice, poetessa, giornalista, veggente, amante di molti. Paolo Ciampi – autore di biografie che sono romanzi o forse di romanzi che sono biografie – propone ai lettori la storia di una donna dimenticata ma capace di parlare ai nostri tempi.

Protagonista di grandi battaglie in un’epoca in cui tutto sembrava possibile, Leda ha attraversato il futurismo e altre avanguardie, ha avuto a che fare con personaggi quali Marinetti e Carrà, ha respinto l’amore di Mussolini quando quest’ultimo era ancora un socialista rivoluzionario, capendo prima di tutti gli altri di che pasta era fatto.

Ciampi racconta dando voce anche a se stesso perché molte sono le questioni che Leda pone direttamente. Quale libertà, quale responsabilità, in tempi dove ha gioco più facile l’indifferenza? E quanto ci manca oggi quel “noi” su cui contava Leda?

“Nella mia Vita libera – ostacolata solo dalla fatalità della lontananza – solo i Compagni, solo gli Anarchici, non mi hanno mai deluso. Dai più illustri ai più umili, tutti sono stati per me Luce, Calore, Vita, e solo unita alla schiera dei ribelli, dei refrattari, degli Individui che vanno contro corrente, sono rimasta IO”.

Paolo Ciampi

Giornalista e scrittore fiorentino, Ciampi ha lavorato per diversi quotidiani e oggi è direttore dell’Agenzia di informazione e comunicazione “Toscana Notizie”. Si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pieghe della storia. Ha all’attivo oltre venti libri con diversi riconoscimenti nazionali e adattamenti teatrali. Gli ultimi, in ordine di pubblicazione, sono L’uomo che ci regalò i numeri (Mursia) che racconta i viaggi e le scoperte del matematico Leonardo Fibonacci, “L’Olanda è un fiore. In bicicletta con Van Gogh“, finalista del Premio Albatros – Città di Palestrina, e due libri che raccontano cammini, “Tre uomini a piedi” (Ediciclo) e “Per le Foreste sacre” (Edizioni dei Cammini). Con Tito Barbini è uscito per Clichy con “I sogni vogliono migrare“. E’ molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose iniziative nelle scuole. Ha due blog, ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog

Prossimo appuntamento

Martedì 10 dicembre, ore 20.30: “Nomi di piume” – Un viaggio attraverso le vite di alcune scrittrici del Novecento con l’autrice Muriel Pavoni.