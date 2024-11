Altra meravigliosa vittoria della Clai Imola Volley, che espugna il PalaParenti di Santa Croce sull’Arno (Pi) per 3 set a 1 superando da grande squadra una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Il gruppo di coach Nello Caliendo, anche oggi protagonista di una prestazione di altissimo livello in entrambe le fasi di gioco, ha infatti sconfitto con assoluto merito la FGL-Zuma di Castelfranco di Sotto, formazione pisana anch’essa neopromossa nella categoria e vincitrice nella passata stagione della Coppa Italia di serie B1 a Campobasso.

Le toscane, allenate da una leggenda della pallavolo come Marco Bracci, durante l’incontro si sono mostrate più fragili e meno incisive delle imolesi, che al contrario hanno giocato una partita di grande volontà e non si sono mai tirate indietro nemmeno nei momenti (pochi) di difficoltà incontrati nelle oltre due ore spese sul parquet. Fondamentale in questo pesantissimo successo è stato senza dubbio l’apporto venuto dalla panchina, con alcuni ingressi voluti dallo staff tecnico che si sono rivelati poi fondamentali per dare ossigeno nei momenti chiave della contesa e portare la giusta freschezza dentro ai 9 metri. Una gestione accurata e certosina delle rotazioni ha consentito alla Clai di mantenere la giusta lucidità anche e soprattutto nei concitati momenti decisivi, e questo aspetto, assieme ad una gara davvero molto più che discreta di chi invece è partito dall’inizio, ha permesso alle santernine di tornare a casa con 3 punti che nell’ottica di questo campionato potrebbero avere un peso specifico davvero molto impattante.

FGL-Zuma Castelfranco- Clai Imola Volley 1-3 (25-19; 16-25; 18-25; 23-25)

Castelfranco: Zuccarelli 16, Moschettini 1, Colzi 11, Salinas 11, Tosi, Vecerina 9, Ferraro 1, Tesi ne, Fucka 13, Fava ne, Lotti 1, Bisconti (L). All. Bracci

Imola: Pomili 11, Rizzieri 1, Bacchilega 6, Pinarello 1, Mescoli 3, Ravazzolo 11, Arcangeli (L) ne, Migliorini 3, Mastrilli (L), Gambini ne, Visentin 2, Messaggi ne, Bulovic 14, Stival 13. All. Caliendo

Aces: Castelfranco 2, Imola 5

Battute sbagliate: Castelfranco 14, Imola 6

Muri: Castelfranco 9, Imola 10

Errori punto: Castelfranco 17, Imola 10

Durata set: 29’, 28’, 35’, 34’ Totale: 126’