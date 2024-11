Imola. “Questa rassegna è un modo per avvicinare i giovani alla Fondazione. Dobbiamo trovare il modo per parlare ai ragazzi e comunicare al meglio con loro. Da tale punto di vista, è una sfida affascinante e divertente”. Così la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Silvia Poli ha dato il via alla presentazione della rassegna “Viral Voices”, un ciclo di incontri, che si terrà dall’autunno 2024 alla primavera 2025, realizzato in collaborazione con Lyrique Eventi, che ne cura la direzione artistica. Questo progetto nasce con l’intento di

offrire ai giovani dai 18 ai 35 anni (ma senza escludere nessuna fascia d’età) un’opportunità di confronto su tematiche attuali e stimolanti, spaziando dalla musica alla scienza, dall’attualità allo sport, fino alla psicologia motivazionale.

” È con grande entusiasmo che presentiamo la rassegna Viral Voices, un evento che segna un passo avanti nell’impegno della Fondazione verso i giovani – ha dichiarato la presidente della Fondazione Carimola Silvia Poli -. Crediamo fermamente che il futuro della nostra comunità sia strettamente legato alle opportunità che riusciremo a offrire alle nuove generazioni. Viral Voices è un progetto che nasce proprio da questa convinzione: dare ai giovani l’opportunità di crescere culturalmente, di confrontarsi con esperti e di costruire una visione del mondo più ampia e consapevole. Con questa rassegna, vogliamo che la cultura diventi un ponte tra le nuove generazioni e le sfide del futuro, creando occasioni di aggregazione, scambio e riflessione. L’attenzione ai giovani non è solo un tema, ma un tratto distintivo del nostro mandato e continueremo a lavorare per rendere la Fondazione un punto di riferimento per chi desidera investire nel proprio futuro”.

La rassegna Viral Voices si apre con eventi esclusivi che vedranno la partecipazione di ospiti di spicco come Paolo Ruffini, Luca Mazzucchelli e Federico Benuzzi, solo per citarne alcuni. Ogni appuntamento è pensato per stimolare il dialogo e l’approfondimento su argomenti attuali e rilevanti proponendo un mix di esperienze formative e momenti di svago.

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

• 25/11/2024 PAOLO RUFFINI “e se Einstein avesse avuto i social?”

Una finestra sull’oggi accompagnata da un immediato sorriso. Uno showman completo e versatile che saprà aprire nuovi scenari e far volgere il nostro sguardo su diversi punti di vista da quelli ai quali siamo abituati.

• 9/12/2024 LUCA MAZZUCCHELLI “come cambiare quando cambiare è difficile”

Lo psicologo che non usa il lettino. Oggi più di ieri il mondo cambia alla velocità della luce. Abituarsi alle novità e fronteggiare gli avvenimenti negativi può fare davvero la differenza.

• 13/01/2025 FEDERICO BENUZZI “fake – di bufale si muore”

5G, cure miracolose, astrologia, cerchi nel grano, scie chimiche… Bufale! Bufale ovunque. Quali gli anticorpi? Dove la strada? Perché è ormai dimostrato che anche le bufale più assurde hanno vita lunga.

• 10/02/2025 SILVIA DE SANTIS E FARIAN BIFFI “in bianco e nero”

Le canzoni degli anni ‘50 e ’60, che ancora oggi suonano nelle playlist dei più giovani, in una versione immersiva e suggestiva. Palazzo Sersanti come non lo avete mai visto! Per gli spettatori Dress Code Vintage.

• 14/03/2025 LYRIQUE E RECONDITE ARMONIE “Walt Disney il concerto”

Un concerto senza tempo, che vedrà avvicinare le diverse generazioni. Sul palco si alterneranno pianisti e cantanti dell’associazione Lyrique con l’ensemble di fiati e percussioni “Recondite Armonie” diretto da Paola Tarabusi.

• 14/04/2025 RACHELE SOMASCHINI “veloce come il vento”

Una campionessa di rally, con un moderatore d’eccezione (Mattia Grandi) in una intervista che saprà mettere in luce gli aneddoti, le curiosità e le difficoltà

Tutti gli eventi della rassegna Viral Voices si terranno alle ore 20.30 presso la Sala Grande di Palazzo Sersanti e sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotare la propria partecipazione è possibile contattare la segreteria della Fondazione chiamando il numero 054226606, inviando un’email a [email protected] oppure prenotando tramite la landing page messa a disposizione da Lyrique Eventi: www.emiliaromagnaeventi.org/lyrique