Il Nuovo Circondario Imolese, in collaborazione con l’agenzia Ace Services, nell’ambito del progetto “Economia di Prossimità”, finanziato con un contributo della Città Metropolitana di Bologna, promuove un Open Day delle aziende vitivinicole del territorio imolese. Si tratta di un progetto volto a far conoscere le cantine che per l’iniziativa specifiche hanno deciso di mettersi in rete per valorizzare i loro prodotti e per far conoscere il territorio.

Sabato 16 novembre, dalle 10.30 alle 18.30, si terrà l’iniziativa intitolata “Calici Erranti”, un Open Day delle Cantine di Imola e dintorni a cui prenderanno parte dodici realtà vitivinicole del territorio:

Assirelli Vini

Azienda Agricola Ca’ Bruciata

Azienda Agricola Giovannini

Azienda Agricola Macalè di Ragazzini Vito e figli

Azienda Agrituristica Severoli

Cantina Poderi delle Rocche

Cantine Zuffa

Merlotta – Vignaioli dal 1962

Podere Neretta – Azienda Agricola Suzzi Giuseppe

Podere San Pietro

Società Agricola Franchini

Tenuta Franzona



L’iniziativa prevede l’apertura al pubblico dalle 10.30 alle ore 18.30 delle 12 aziende aderenti, che offriranno la possibilità di visitare le loro Cantine e di esplorare da vicino i vigneti e le dinamiche della produzione vitivinicola. I visitatori potranno vivere un’esperienza di degustazione guidata sia dei vini che dei prodotti tipici del territorio.

Durante la giornata, le Cantine ospiteranno, inoltre, eventi culturali e artistici, come ad esempio due mostre di quadri, una della pittrice TITA presso l’Azienda Agricola Giovannini e una della pittrice Lorella Lauricella presso l’Azienda Agricola Poderi delle Rocche, l’esposizione fotografica “ATTIMI DI PIANURA” a cura del fotografo Fabio Grandi presso il Podere Neretta, la presentazione del libro “TRIADE DIVINA – Tridente, I valori dell’identità” a cura del Cav. Rolando Giovannini presso l’Azienda Vinicola Merlotta e la presentazione del progetto “Fumetti in cantina” presso la Società Agricola Franchini.

La partecipazione all’evento è gratuita, prenotazione consigliata. Le degustazioni prevedono un costo fisso a persona di 15 euro per tre calici delle produzioni vitivinicole delle aziende interessate.

L’obiettivo di questo progetto è quello di incrementare le collaborazioni pubblico-private per valorizzare le eccellenze del territorio. Questa iniziativa fa seguito alla mappatura realizzata nel 2022 delle aziende vitivinicole, dei produttori agricoli e delle imprese artigianali attive nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese. L’istituzionalizzazione di un tavolo di lavoro formale servirà a rafforzare i legami e a valorizzare queste eccellenze dal punto di vista turistico e commerciale.

Per maggiori informazioni sull’Open Day e per consultare il programma completo e dettagliato dell’evento: https://www.nuovocircondarioimolese.it/argomenti/calici-erranti

Contatti:

Ace Services

Telefono: 3343598052

Mail: [email protected]

Nuovo Circondario Imolese

Telefono: 0542-603218

Mail: [email protected]