Il gruppo consiliare Imola Corre ha annunciato il proprio sostegno a Fabrizio Castellari, candidato al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna con il Partito Democratico per la circoscrizione di Bologna, in vista delle elezioni regionali che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre. La decisione rappresenta un impegno a favore del territorio, con l’obiettivo di garantire a Imola e al Circondario una rappresentanza forte e radicata in Regione.

In un incontro tenutosi con Castellari, il gruppo Imola Corre, che esprime i consiglieri comunali Alan Manara e Antonio Ussia oltre all’assessore del Comune di Imola Elena Penazzi, ha illustrato i temi strategici ritenuti prioritari per il territorio, tracciando una visione di sviluppo condivisa per la Regione. Castellari ha accolto con convinzione queste proposte, ritenendole valide per il progresso dell’Emilia-Romagna e di Imola.

Imola Corre pone particolare enfasi sul ruolo dello sport come elemento di identità territoriale. Rafforzare l’Emilia-Romagna come “Sport Valley” italiana significa promuovere eventi e infrastrutture sportive, sostenendo un settore capace di generare flussi turistici significativi e di favorire lo sviluppo economico del territorio. Parallelamente, è considerata fondamentale la garanzia di un sistema sanitario pubblico, accessibile e di eccellenza, con un’attenzione specifica al Montecatone Rehabilitation Institute e alla tutela dell’autonomia dell’AUSL di Imola, presidi essenziali per il benessere dei cittadini. Anche la valorizzazione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari rientra tra le priorità, in quanto centro propulsore per eventi sportivi, culturali e musicali, capace di attrarre turismo e generare benefici economici per l’intero territorio. La prospettiva è quella di un Autodromo che non solo ospiti eventi internazionali, ma che diventi un punto di riferimento su più ambiti (non solo quello sportivo e motoristico). Sul fronte delle infrastrutture, Imola Corre sottolinea l’importanza del completamento di opere strategiche, come il nuovo Ponte Tosa e la bretella, fondamentali per migliorare la qualità della vita e per incrementare la competitività economica dell’area. Allo stesso modo, il gruppo considera prioritaria la promozione delle eccellenze culturali e territoriali, sostenendo le istituzioni culturali affinché l’Emilia-Romagna rimanga un punto di riferimento culturale nazionale, e continuando a valorizzare l’artigianato e l’enogastronomia locali per attrarre un turismo di qualità. Tra i temi centrali si aggiunge la ricostruzione e resilienza delle aree colpite dalle recenti alluvioni, attraverso una semplificazione delle procedure e un piano straordinario di investimenti per una rinascita sostenibile e duratura del territorio. Infine, un’attenzione ai giovani e al mondo dell’associazionismo con iniziative per spazi e occasioni di aggregazione a loro dedicati.

Imola Corre sottolinea che il sostegno a Castellari è esclusivamente alla sua persona, rimarcando come la lista civica mantenga la propria autonomia e che conserverà anche in vista delle prossime elezioni comunali del 2026, alle quali sta già lavorando e dove si presenterà con un nuovo simbolo. La visione di Imola Corre per la città sarà quella di un percorso civico inclusivo, capace di accogliere esperienze diverse e allargare i confini del centrosinistra e dell’esperienza amministrativa del sindaco Marco Panieri.