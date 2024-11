Imola. Il 35° anniversario della celebrazione della Giornata Internazionale che ricorda la Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza siglata a New York il 20 novembre 1989, rappresenta una occasione ulteriore di riflessione sui temi legati all’infanzia e all’adolescenza. Una riflessione che investe tutti coloro che con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, condividono la loro vita, a partire dalle famiglie, assieme a chi si dedica a loro attraverso la professione di insegnante o educatore. Il 20 novembre è anche un’occasione per non dimenticare i milioni di bambini che vivono il dramma dell’infanzia abbandonata o sfruttata o l’infanzia in guerra o che sono vittime di una quotidianità drammatica che i mezzi di comunicazione ci restituiscono e che giustamente denunciano. Di seguito le iniziative degli istituti comprensivi e servizi 0/6 imolesi, riservate a bambine e bambini frequentanti e alle loro famiglie.

Mercoledì 20 novembre

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE FONTANELLE

Verrà posizionata una cassa amplificatore all’ingresso della scuola durante l’accoglienza, per riprodurre le “voci dei bambini” intervistati su “che cos’è un bambino” e “cosa sono i diritti”. Successivamente ci sarà la marcia dei diritti, con una rappresentanza dei bambini del nido d’infanzia Fontanelle, che si concluderà nel parco vicino alla scuola. Qui verranno depositati alcuni sassolini dipinti dai bambini, per lasciare un segno di questo evento.

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE GASPARETTO

Il 20 novembre 2024 alle 10 le bambine, i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia assieme ai bambini, alle bambine dell’ultimo anno e alle loro educatrici del Nido “Primavera” passeggeranno nel quartiere “lasciando tracce” con sassi dipinti da loro, a rappresentare i diritti dell’Infanzia. Questa iniziativa verrà anche aperta ai famigliari che potranno partecipare. Alle ore 17.00 del medesimo giorno, tutti i bambini, le bambine, il personale e i famigliari del Polo Zolino si incontreranno fuori dai cancelli della scuola per la TRADIZIONALE PASSEGGIATA DEI DIRITTI. Al Centro Sociale ZOLINO, presso la biblioteca PIPPI CALZELUNGHE, la bibliotecaria Lucia leggerà alcuni libri a tema.

NIDO D’INFANZIA COMUNALE PRIMAVERA

In collaborazione con la Scuola dell’infanzia comunale Gasparetto, i bambini e le bambine passeggeranno nel quartiere ‘lasciando tracce’ con sassi dipinti da loro e nei quali verranno scritti i diritti dell’ infanzia. Le letture proposte saranno inerenti al diritto alla famiglia e al diritto all’ identità e al genere poiché quest’ anno il gruppo di lavoro ha deciso di dar loro rilievo. A tal proposito verrà esposto un cartellone nei pressi del centro sociale/ scuola primaria Rubri sul quale ogni cittadino, anche nei giorni successivi, avrà la possibilità di lasciare una propria traccia.

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE SASSO MORELLI

Il gruppo di lavoro della scuola di Sasso Morelli in riferimento alle celebrazioni del 20 novembre intende organizzare una serata a tema per i genitori durante la quale verrà illustrata e inaugurata una piccola mostra di elaborati dei bambini e delle bambine sul tema dei diritti col titolo “ECCOMI, GUARDAMI, ASCOLTAMI: SONO UN BAMBINO” e i genitori verranno poi coinvolti in un’attività laboratoriale per raccogliere le loro suggestioni sul tema della serata. Sarà presente una rappresentante del coordinamento pedagogico del Servizio Infanzia.

Durante la mattinata del 20 novembre i bambini e le bambine verranno coinvolti in un laboratorio di semina di bulbi di tulipano che poi verranno portati a casa da ciascuno di loro: gesto simbolico del seminare e aver cura e coltivare la cultura dei diritti…per poterli vedere germogliare e fiorire.

NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO

Il Nido Arcobaleno proporrà in occasione di questa giornata un’esperienza pittorica rivolta ai bambini e alle bambine durante l’orario scolastico. Verrà realizzato un albero, decorato con foglie, alcune delle quali contenenti i diritti ritenuti maggiormente vicini a bambini di questa fascia d’età. “Perché l’albero… in quanto rappresenta la vita, e necessita di attenzioni e cure per crescere, come i bambini, con i quali, anche come adulti, quotidianamente abbiamo l’opportunità di condividere tanto …”

POLO 0/6 VILLA CLELIA

In occasione di questa giornata allo 0-6 Villa Clelia verrà realizzato dai bambini e dalle bambine un cartellone dove verranno apposte le loro foto che rappresentano i diritti più significativi dell’infanzia. Il cartellone verrà appeso in sezione ed utilizzato per spiegare loro l’importanza di questa giornata.

SCUOLA E NIDO DELL’INFANZIA COMUNALI CAMPANELLA

È stato scelto il diritto al benessere e i bambini e le bambine sono invitati a rispondere alla domanda “ Sto bene quando?” In occasione di questa giornata è stata organizzata una sfilata del Polo 0/6 Campanella nel quartiere durante la quale i bambini e le bambine sfileranno con cartelloni realizzati da loro che rappresentano il diritto al benessere. Venerdì 22 novembre le sezioni della scuola dell’infanzia si riuniranno nello stesso spazio per pranzare tutti insieme . Durante la settimana dal 18 al 22 novembre è previsto un incontro dalle 18 rivolto ai genitori dal titolo “Star bene a scuola” con l’intervento della Dott.ssa Laura Cavallazzi, pediatra.

POLO 0/6 SANTA CATERINA

Per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti dei bambini “…ci dedicheremo un tempo lento e disteso…”. Grazie alla collaborazione della Fondazione Santa Caterina i bambini e le bambine del Nido, del primo anno e del secondo anno della Scuola d’ infanzia passeranno una mattina immersi nelle letture nella biblioteca della Fondazione. I bambini e le bambine dell’ ultimo anno parteciperanno alla Marcia dei Diritti organizzata dall’I.C 5 venerdì 22 novembre

NIDO D’INFANZIA COMUNALE SCOIATTOLO

Mercoledì 20 novembre dalle 17.30 alle 19.30, presso il locali della ” Vivanderia ” in piazzale Lager nazisti 5, Imola, si festeggerà insieme alle famiglie del nido e all’Associazione amici del nido d’infanzia Scoiattolo la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Attraverso la narrazione teatrale si intende porre l’attenzione a ” Il diritto all’espressione delle emozioni.”

NIDO D’INFANZIA OASI DI SANTA TERESA

Nell’ ottica di riconoscimento dei diritti dei bambini, il gruppo di lavoro veicola la propria azione educativa nel rispetto e nella valorizzazione dei Diritti tutti, quest’anno in particolare al Diritto all’ Ascolto. L’ascolto è il diritto che viene messo al centro di una riflessione educativa costante e che in occasione della celebrazione annuale si sostanzia di una restituzione fotografica di alcuni momenti di ascolto empatico vissuti al nido. Laddove non vi è ancora produzione verbale ecco che lo scambio e l’ascolto vengono valorizzati nella cura dei momenti in cui gli occhi dialogano e il corpo racconta: il dialogo assume forme diverse. Narrazione e letture divengono occasioni privilegiate per raccontare e raccontarsi, del fare proprio lo strumento della comunicazione tutta (verbale, non verbale e paraverbale) e per ritualizzare la propria appartenenza al nido: per poter dire “io ci sono, io esisto” perché mi ascoltate, mi sostenete e di conseguenza sono riconosciuto. Nella giornata del 20 novembre 2024 al Nido Oasi Santa Teresa sono previste: – una mostra fotografica di momenti di ascolto empatico vissuti al nido. – delle letture di albi illustrati che pongono al centro dell’attenzione il bambino e il suo diritto di essere ascoltato e riconosciuto. – una restituzione alle famiglie di questa giornata attraverso un elaborato cartaceo realizzato dai bambini con una citazione di Rita Sabatini: “Tutti in cerchio ci siederemo e negli occhi ci guarderemo, in silenzio noi saremo e uno alla volta parleremo. Il cerchio magico sta per iniziare, quante cose belle potremo ascoltare!

SCUOLA DELL’INFANZIA OASI DI SANTA TERESA

“Fai ciò che ti è possibile per mostrare che hai cura degli altri e renderai questo mondo un posto migliore” Rosalynn Carter L’infanzia ha scelto come diritto il diritto alla cura perché è fondamentale che ogni individuo possa godere del migliore stato di salute, di crescita e sviluppo in tutto il mondo. Ogni bambino ha il diritto di crescere sano e in condizione di sicurezza per valorizzare il suo potenziale e garantire la realizzazione di sé. Per la giornata del 20 Novembre 2024 alla scuola dell’Infanzia dell’Oasi Santa Teresa sono previste le seguenti attività: · La drammatizzazione del libro “Che cos’è un bambino” di Beatrice Alemagna ·La canzone “Un bambino è un bambino”

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE PONTESANTO

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini e delle bambine si proporranno agli alunni di ciascuna sezione letture, attività grafiche o di drammatizzazione sul tema.

Venerdì 22 novembre

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE VESPIGNANI E NIDO D’INFANZIA COMUNALE PIAZZA ROMAGNA

Dalle 16.30 i bambini , le bambine e le famiglie del nido e della scuola dell’infanzia sono invitati , presso il locali della scuola dell’infanzia statale Vespignani , a partecipare ad un pomeriggio di letture sul diritto all’amicizia con la collaborazione di una bibliotecaria di Casa Piani. I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia realizzeranno per l’occasione dei segnalibri che riportano alcuni diritti. Al nido verrà allestita una documentazione negli spazi esterni con foto che rappresentano alcune tematiche relative ai diritti per l’infanzia

NIDO DI CORNELIA

Il Nido di Cornelia ha realizzato e pubblicherà un video sul Diritto dei bambini ad un buon inizio, inteso come un buon inizio di anno educativo, buon inizio di vita garantito da cibo, aria e ambiente sani. Il diritto ad un buon inizio è stato interrotto per i bimbi delle zone alluvionate della Romagna nuovamente (oltre che per altri territori ancora) e il nido di Cornelia con le sue famiglie mostra un’attenzione ed un impegno concreto per favorire una ripresa a chi è in difficoltà.

POLO 0/6 SESTO IMOLESE COMUNALE

Il Polo vorrebbe dar risalto al Diritto all’istruzione. Diritto contenuto e di grande importanza anche nella Costituzione Italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il progetto prevede di realizzare attraverso le impronte dei bambini un percorso che va dal cancello esterno fino all’interno della scuola. Un percorso che sta ad indicare il diritto di ogni bambino a frequentare una scuola. Per dar maggiore importanza e risalto nella comunità verranno collocati all’esterno della scuola dei cartelloni con delle frasi che evidenziano ancora oggi le statistiche sull’analfabetismo ancora vivo e sull’importanza dell’accesso ai servizi.