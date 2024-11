Imola. Si è spento all’età di 65 anni Gian Paolo Luppi, storico direttore della Banda musicale città di Imola, ruolo che ha ricoperto per dieci anni fino al 2024. Una figura molto conosciuta, amata e rispettata in città.

“A nome dell’Amministrazione Comunale, dell’intera Città di Imola e mio personale, esprimiamo il più sentito cordoglio per la scomparsa del Maestro Gian Paolo Luppi – scrive il sindaco Marco Panieri -. Dopo aver conseguito il diploma presso il Conservatorio di Bologna G. B. Martini, Gian Paolo ha consacrato la sua vita alla musica, divenendo pianista, direttore d’orchestra, compositore pluripremiato e docente appassionato. Figura d’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale, ha condiviso il suo talento e il suo sapere in alcuni dei più prestigiosi conservatori europei, nonché nel Conservatorio di Bologna, dove ha formato generazioni di musicisti. Dal 2014, come Maestro Direttore della Filarmonica Imolese, ha offerto la sua esperienza e la sua visione musicale alla nostra Città. La sua dedizione ha arricchito la Banda e il suo repertorio, spingendo i musicisti a crescere e a innovarsi costantemente. Per oltre un decennio ha rappresentato per noi tutti una guida e un esempio di passione artistica e professionale. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità della Banda in questo momento di dolore, consapevoli che il suo spirito e la sua eredità musicale resteranno per sempre parte della nostra comunità”.