Imola. Approvata il 14 novembre in consiglio comunale la Proposta di collaborazione gratuita per attività pubbliche e realizzazione dell’opera “Nuovo ponte Tosa”. In sostanza, come ha spiegato in aula l’assessore Pierangelo Raffini la Sacmi ha proposto di occuparsi del progetto di fattibilità, di quello esecutivo e della direzione dei lavori di una delle rotonde di accesso al ponte sul Santerno vicino alla curva Tosa che diventerà a due corsie. La Sacmi darà un contributo consistente: ben 440mila euro.

Di fronte a questo intervento importante e necessario da lungo tempo, nonostante la campagna elettorale a pieno regime in vista del voto per le regionali in Emilia Romagna del 17 e 18 novembre, nessuno ha osato votare contro. A favore si sono espressi il Pd, Imola Corre e Sinistra imolese per la maggioranza oltre al Movimento 5 stelle e alla Lista Cappello. Pur di differenziarsi e non voler dare un merito all’Amministrazione comunale con la quale la Sacmi ha fatto una convenzione, si sono astenuti Fratelli d’Italia e la consigliera Rebecca Chiarini per il Gruppo Misto.