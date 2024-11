Castel San Pietro Terme (Bo). “Fumana” (Einaudi editore) è il titolo del nuovo libro di Paolo Malaguti che verrà presentato presentato mercoledì 20 novembre, ore 21, alla libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme (via Mazzini 93). Dialoga con l’autore Corrado Peli.

Ritorno attesissimo quello di Malaguti che in Atlantide ha già proposto Prima dell’Alba, Il Moro della cima e Piero fa la Merica, opere con cui ha conquistato i lettori della libreria grazie all’abilità nell’uso della lingua, raccontando storie di gente comune alle prese con la grande Storia.

Il libro

Il suo nome è Fumana, che nella bassa del Po vuol dire nebbia. In quel mare pallido che copre ogni cosa come un mantello, a lei piace perdersi, e non ha paura di nulla. Lo sa bene suo nonno, il rude Petrolio, che di notte la porta nelle paludi a pescare le anguille. Fumana cresce libera e selvaggia, ma quando comincia a farsi donna, Petrolio deve chiedere aiuto alla Lena, la «strigossa» della zona. Lena le insegnerà molte cose, da come stendere la sfoglia per i cappelletti alle parole segrete che usa per guarire le persone. Cosí, mentre l’Italia passa da una guerra all’altra, conquistando lentamente un progresso capace di allontanare la miseria ma anche di disperdere le antiche tradizioni, Fumana scopre il suo dono, la sua vocazione.

L’autore

Paolo Malaguti è nato a Monselice (Padova) nel 1978. È autore di Sul Grappa dopo la vittoria (2009), Sillabario veneto (2011), I mercanti di stampe proibite (2013) editi da Santi Quaranta; La reliquia di Costantinopoli (Neri Pozza 2015, con cui ha partecipato al Premio Strega), Nuovo sillabario veneto (BEAT 2016), Prima dell’alba (Neri Pozza 2017), Lungo la Pedemontana. In giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasie (Marsilio 2018) e L’ultimo carnevale (Solferino 2019). Per Einaudi ha pubblicato Se l’acqua ride (2020 e 2023, premio Latisana per il Nord-Est ex aequo, premio Biella Letteratura e Industria, e finalista al premio Campiello), Il Moro della cima (2022, premio Mario Rigoni Stern e premio Monte Caio) e Piero fa la Merica (2023).

Corrado Peli, nasce a Castel San Pietro nel 1974. È scrittore e giornalista. È autore de I bambini delle case lunghe, (Time crime 2018), de Il sangue degli abeti (Fanucci 2020) e della diologia La Balotta dei tramonti (La maledizione di Fossosecco, Il ponte dell’impiccato, editi daFanucci).

Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel./Whatsapp 051.6951180; email: [email protected].