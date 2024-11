L’Andrea Costa cede nell’ultimo quarto e perde 82-65 il derby del palaCattani contro i padroni di casa dei Raggisolaris Faenza.

Il primo canestro della partita, arrivato dopo uno 0/3 da ambo le parti, è di Fragonara a cui segue la schiacciata in contropiede di Cavallero del 5-0. Faenza che, dopo i primi due punti di Filippini per i biancorossi, continua ad aumentare il suo distacco dagli imolesi mentre dall’altra parte è proprio Filippini a commettere prematuratamente due falli personali. La splendida stoppata di Toniato non è sufficiente a nascondere le difficoltà offensive di Imola che non riesce proprio a trovare la via del canestro (1/11), con Angori costretto al timeout sul 12-2 in favore dei faentini. Lo 0-6 di parziale firmato della coppia Martini-Chiappelli e la tripla di Klanjscek permettono all’Andrea Costa di rialzare la testa e di riportare entusiasmo tra i tanti tifosi accorsi al alaCattani; momento positivo che procede anche a inizio del secondo periodo quando i biancorossi ribaltano completamente il risultato trovando il primo vantaggio del match (22-23 al 13′) grazie ai tanti punti preziosi della panchina. Cavallero riporta davanti i suoi di un possesso completo (27-24 al 15′), Restelli pareggia i conti, Vico e Poletti allungano dalla lunetta sul 35-29, Chiappelli appoggia a canestro e il punteggio all’intervallo è di 35-31.

Al rientro dagli spogliatoi si intravede il rischio di assistere a una copia del primo quarto con i Raggisolaris che infatti riallungano oltre la doppia cifra di vantaggio (43-32 al 23′) e Imola che, liberi a parte, fatica a trovare canestri. Ci pensa un immenso Martini, con 5 punti di fila, a sbloccare gli ospiti, mentre è Chiappelli da oltre l’arco a completare lo 0-10 biancorosso, interrotto dall’entrata di Poggi e dalle triple di Calbini che fanno sprofondare nuovamente l’Andrea Costa sul -9 (53-44 al 28′) prima del nuovo miniparziale imolese. 57-52 a 10′ dalla fine. Nell’ultima frazione di gioco il distacco rimane pressoché invariato per più di 4′ fino alla tripla di Cavallero che dà il via alla fuga dei locali, certamente accentuata dalle troppe palle perse e da una moltitudine di fischi arbitrali contro Imola. Sul finale espulsione diretta per coach Angori.

RAGGISOLARIS FAENZA – UP ANDREA COSTA IMOLA 82-65

Faenza: Ndiaye (0/2), Poletti 17 (6/14, 1/3), Calbini 16 (1/5, 3/6), Vico 10 (0/2, 1/4), Naccari (0/2), Zangheri (0/1), Poggi 8 (2/7, 0/2), Dincic 2 (1/2, 0/2), Bendandi, Sirri, Cavallero 19 (5/5, 3/6), Fragonara 10 (2/3, 2/3). All.: Garelli

Imola: Fazzi (0/3, 0/2), Pavani 2, Restelli 10 (3/3 da tre), Toniato 4 (1/5, 0/1), Filippini 4 (2/3, 0/2), Klanjscek 15 (1/6, 2/5), Chiappelli 9 (3/8, 1/6), Martini 12 (4/5), Fea 5 (1/2, 1/3), Sanguinetti 4 (1/4, 0/4), Benintendi ne. All.: Angori

Arbitri: Roberti e Manco

Parziali: 17-11; 35-31; 57-52

Tiri liberi: Faenza 18/26, Imola 18/22