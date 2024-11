Il Comune di Dozza e la rete territoriale in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ ha messo a punto un ricco cartellone di iniziative. Frutto della pianificazione coordinata tra Municipio, associazione ‘La Bottega del Buonumore’, collettivo artistico ‘Are You Reading?’, biblioteca e Fondazione ‘Dozza Città d’Arte’. Un logo dedicato e un manifesto per comunicare l’evento.

Giovedì 21 novembre alle 20.30 presso la Sala Martelli di Toscanella incontro pubblico per presentare il libro ‘La gioia avvenire’ (finalista del 2021 al celebre Premio letterario I. Calvino per scrittori esordienti, ndr) con l’autrice Stella Poli.

Domenica 24 novembre, alle ore 16, presso la Rocca la Fondazione ‘Dozza città d’Arte’, organizza il laboratorio gratuito di scrittura e disegno a tema. E’ rivolto a tutte le persone dai 16 anni in su. ‘L’Anima di Tian’, titolo del laboratorio è in compagnia di Elena Bellei, autrice del volume omonimo, e dell’illustratrice Anna Paolini.

Sabato 30 novembre alle 17 presso il teatro di via XX Settembre con ingresso ad offerta libera, è in programma lo spettacolo teatrale ‘Voci di donne e uomini, per abbattere i muri del silenzio Parte 2° – Poesie, Musica e Testimonianze sul tema della violenza contro le donne’. Nato dalla collaborazione tra Municipio, associazione ‘La Bottega del Buonumore’ e ‘Are You Reading?’ con il supporto di Serena Malavolti. Il ricavato dall’offerta libera integrata con un contributo, sarà devoluto alla Fondazione ‘Donati Zucchi’ di Medicina, che da anni assiste le donne vittime di violenza.

Si segnala inoltre il lavoro importante dei volontari iscritti all’albo comunale per la cura e la manutenzione delle Panchine Rosse del paese situate in prossimità del Rivellino a Dozza e nel parco pubblico ‘Madre Teresa di Calcutta’ a Toscanella.

“L’insieme delle azioni per celebrare adeguatamente l’importante ricorrenza testimonia la sensibilità di tutti gli attori territoriali all’indirizzo di un tema attuale e delicato – spiega Gemma Mengoli, assessora alle Pari Opportunità di Dozza -. La volontà è quella di creare percorsi in grado di mantenere alta l’attenzione pubblica sull’argomento durante l’intero anno e non soltanto per una giornata. Ci siamo relazionati con il Nuovo Circondario Imolese e la Città Metropolitana di Bologna per inserire anche le nostre iniziative nella pianificazione sovracomunale”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla cultura, Giuseppe Moscatello: “Arte e cultura come strumenti privilegiati per stimolare una riflessione profonda e promuovere la consapevolezza – aggiunge -. Le testimonianze dirette, in particolare, costituiscono un imprescindibile valore aggiunto. Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato un contributo prezioso alle iniziative”.