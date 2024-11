La causa di morte delle donne, di tutte le donne in tutto il mondo, è la violenza degli uomini sulle donne.

Sono i coltelli alla gola, i pugni, i calci, le forbici di casa, le mutilazioni, gli stupri, i matrimoni combinati, le pietre, le pallottole, le denunce inutili, le fughe disperate, i vicini di casa che non sentono.

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre alle ore 14.30, alla Camera del lavoro di Imola, in via Emilia 44, sarà inaugurata una panchina rossa, diventata un simbolo per ricordarci tutti i giorni che i femminicidi e ogni genere di violenza sulla donne sono una sconfitta di tutta la società e che dobbiamo assumerci la responsabilità di contrastarla con ogni mezzo e in ogni ambito, familiare, lavorativo, culturale, educativo.

«Abbiamo deciso di posizionare all’ingresso una panchina rossa, per comunicare a chi entra che la Camera del lavoro di Imola è un luogo che tutela le persone anche dalla violenza, non solo nei posti di lavoro – affermano le Donne della Cgil territoriale – un luogo sicuro a cui rivolgersi se si è vittima di atti o comportamenti violenti».

All’inaugurazione interverranno Elisa Spada, assessora alle Pari opportunità del Comune di Imola, Morena Visani della segreteria Cgil Imola e coordinatrice Rete Donne, Angelo Gentilini segretario generale Spi Cgil Imola, e il dott. Christian Confalone, Ispettore capo Polizia Locale, laureato in Giurisprudenza e Tecniche psicologiche all’Università di Bologna e laureando in psicologia clinico-dinamica all’Università di Padova.

Gli interventi saranno intermezzati da voci di donne e uomini presenti.