Bologna. Si sono chiuse le urne su questa tornata elettorale per l’elezione dei presidenti delle Regioni Emilia Romagna e Umbria. Secondo gli exit poll usciti poco dopo le 15, De Pascale, candidato del centrosinistra, sarebbe nettamente avanti in Emilia Romagna con circa 13 – 15 punti su Elena Ugolini, candidata del centrodestra, mentre si profila un testa a testa in Umbria tra Donatella Tesei (centrodestra) e Stefania Proietti del centrosinistra. Affluenza in netto calo, si profila un – 21% sulle precedenti regionali.

Tutti i dati sull’affluenza e il confronto con le precedenti elezioni >>>>

Affluenza Comune per Comune in Emilia Romagna >>>>

I risultati in diretta >>>>