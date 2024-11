Imola. Con 45 sezioni scrutinate su 62, il voto sui partiti a Imola per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre in Emilia Romagna si può considerare stabile con qualche decimale che può ancora cambiare. Sicuramente il dato che balza più agli occhi fra i vincitori del centrosinistra è la decisa avanzata del Pd che viaggia su livelli altissimi attorno al 51% migliorando nettamente addirittura il già ottimo risultato delle Europee dell’8 e 9 giugno solamente qualche mese fa quando il Pd era al 43,18%. Inevitabilmente, un risultato del genere ha “mangiato” qualcosa agli alleati: Alleanza Verdi e Sinistra si situa sul 5% quando alle Europee era al 6,46% e ancor di più rispetto al Movimento 5 stelle al 3,47% che alle Europee aveva ottenuto un discreto risultato con l’8,2% (c’era una candidata imolese, Cinzia Morsiani, ndr), lacerato in città e non solo negli ultimi mesi da vari litigi interni al Movimento in regione sull’alleanza col Pd e su altri temi.

Nel centrodestra perdente, Fratelli d’Italia si situa sul 20% in calo ma non troppo rispetto alle Europee dove aveva fatto registrare un 23,7%. Con percentuali davvero molto basse Forza Italia sul 4% in discesa rispetto al 4,5% delle Europee e soprattutto la Lega che, al momento in cui stiamo scrivendo, è al 3,8% contro il 4,49% delle Europee.

(m.m.)