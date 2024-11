Imola. E’ stato montato il 18 novembre mattina in piazza Matteotti l’Albero di Natale che caratterizzerà il periodo delle feste, donato dal Comune di Folgaria, così come è già avvenuto negli ultimi anni secondo criteri ambientali, sociali ed economici.

Le luci saranno accese sabato 30 novembre dalle autorità cittadine e a breve verrà presentato anche il calendario delle iniziative per il Natale in città che non prevedono i fuochi alla Rocca sforzesca dove sono in corso lavori di manutenzione.