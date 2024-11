Imola. Con l’elezione di Fabrizio Castellari in Consiglio regionale, il sindaco Marco Panieri che fra i maggiorenti del Pd è stato fra quelli che l’hanno appoggiato di più in campagna elettorale, si rafforza e ora ha mano completamente libera nel rimpasto di giunta. Una casella gli resta vuota e ora bisogna riempirla. Non quella di vicesindaco che andrà con ottime probabilità all’assessora all’Ambiente Elisa Spada, iscritta abbastanza di recente al Pd nell’area Schlein, ma quella di un assessore che avrà sicuramente deleghe di peso anche se le deleghe che Castellari si presta a lasciare, Bilancio, Personale e Scuola, potranno cambiare. Comunque c’è tempo a disposizione per il sindaco perché Castellari, come gli altri consiglieri regionali, entrerà nell’Assemblea di viale Aldo Moro a Bologna solamente a gennaio dopo l’approvazione del Bilancio preventivo a Imola Un assessore/assessora politico o tecnico? Si vedrà.

Ed ecco la dichiarazione di Panieri sulle elezioni regionali: “La netta vittoria di Michele De Pascale alle elezioni regionali è una buona notizia per tutta l’Emilia-Romagna e per i nostri territori. Michele è un amico, un sindaco, un amministratore valido, capace e vicino alle nostre comunità, che saprà far continuare a crescere la nostra regione, creando anche nuove opportunità e prendendosi cura delle fragilità presenti. A lui e a tutta la sua squadra le mie e nostre congratulazioni, con il sincero augurio di buon lavoro nell’interesse di tutti i cittadini Emiliano-romagnoli. Sono certo che insieme a lui, nel nostro territorio, proseguirà quell’intesa e quella collaborazione che c’è sempre stata fra le Istituzioni. Già ora possiamo dire che si è dimostrata ancora una volta la forza e la competenza della squadra del Partito Democratico, in regione e sul nostro territorio. La stessa candidatura di Fabrizio Castellari, espressione di Imola e del Circondario Imolese, riceve un sostegno molto incoraggiante e positivo”.

“Nel frattempo, da sindaco, voglio ringraziare ogni imolese che è andato ai seggi per esprimere la propria opinione – conclude Panieri . Dobbiamo essere pronti, come politica e come persone impegnate nella gestione della cosa pubblica e al servizio delle proprie comunità, a cogliere e a interrogarci sul profondo messaggio che arriva dalle urne: quello dell’astensione. Tanti sono colpiti, sfiduciati e amareggiati dalle difficoltà e dai problemi che stiamo attraversando. Dobbiamo coltivare e ricostruire, con più attenzione e forza, il rapporto fra la politica e i cittadini. Io, da giovane sindaco, cercherò di farlo nel mio stile: con impegno diretto sui problemi, disponibilità, determinazione, ascolto e umiltà”.