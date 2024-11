Il 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Tanti gli eventi organizzati nei comuni dell’area metropolitana per sensibilizzare cittadini e cittadine sul tema tra incontri, mostre fotografiche, spettacoli teatrali, letture e manifestazioni di varia natura, raccolti nel sito dedicato sul portale della Città metropolitana.

Le iniziative nei comuni del territorio raccolte in un unico calendario >>>>

Bologna

“Dieci domande sulla violenza”

Bologna, mercoledì 20 novembre in Aula Magna di Santa Lucia iniziativa “Dieci domande sulla violenza”, organizzata dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna e dalla Rete ECCO!, in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il Comune di Bologna e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna – Ambito Territoriale di Bologna.

Dieci domande sulla violenza che studenti e studentesse delle Scuole secondarie di secondo grado e degli Enti di Formazione Professionale rivolgeranno ai 6 Centri Antiviolenza e ai 3 Centri per Uomini Autori di Violenza di Bologna metropolitana. Quest’anno parteciperà all’iniziativa Gino Cecchettin, Presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, con un intervento di apertura e in dialogo con gli studenti e le studentesse delle scuole coinvolte.

Questa iniziativa si configura come un’azione di prevenzione ed educazione nei confronti delle giovani generazioni cui la Città metropolitana attribuisce fondamentale importanza e opera in tal senso in forte sinergia con le Istituzioni del territorio e i Centri Antiviolenza e i Centri per Uomini Autori di Violenza. Interverranno circa 500 studenti e studentesse delle 20 scuole e degli enti di formazione coinvolti: CPIA Bologna, Caduti della Direttissima, Malpighi, Formart, Manfredi-Tanari, Oficina, Cefal, Veronelli, Aldrovandi-Rubbiani, Serpieri, Montessori-Da Vinci, Mattei, Majorana, Scappi, Belluzzi-Fioravanti, Rambaldi-Valeriani, Keynes, Righi, Minghetti e Arcangeli.

“Immagini del No”

Il Foyer del MAMbo – Museo d’Arte Moderna ospita il progetto espositivo “Immagini del No. Il reenactment. Le fotografie di Anna Candiani e Paola Mattioli” curato da Valentina Rossi. La mostra è una riproposizione del progetto fotografico “Immagini del No” realizzato durante la campagna referendaria del 1974 che aveva l’obiettivo di abrogare la legge istitutiva del divorzio (1°dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). La mostra resterà visibile al pubblico fino al 12 gennaio 2025 nei consueti orari di apertura del museo (martedì e mercoledì h 14-19, giovedì h 14-20, venerdì, sabato, domenica e festivi h 10-19). Lunedì 25 novembre il MAMbo apre le porte del Foyer eccezionalmente (h 14 – 19), per permettere al pubblico di visitare l’esposizione.

Convegno “Care 4 trauma”

Il 22 e 23 novembre la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (Sala Stabat Mater), ospita convegno europeo “Care 4 trauma”. Le giornate si propongono di presentare buone pratiche, strumenti e materiali utili alla presa in carico e al supporto nella cura del trauma per le donne vittime di violenza. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano della presa in carico di donne con vissuti di violenza e traumi complessi.

La Fondazione “Vittime di Reato”

La Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna sono socie fondatrici della Fondazione “Vittime di Reato” che ogni anno sostiene vittime di reati come omicidi, femminicidi, violenze (incluse quelle di genere) e altri reati che hanno avuto conseguenze particolarmente gravi ed impattanti sulle loro vite. In occasione del 25 novembre alle 20.30 al teatro Arena del Sole, la Fondazione, in partenariato con Città metropolitana e Comune di Bologna, promuove lo spettacolo “Senza mezze misure”, con Carlo Lucarelli, che – dopo essere stato rappresentato a Modena (2022) e Parma (2023) – si è scelto di portare a Bologna per il ventennale della Fondazione stessa. L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul tema delle vittime, e offre anche alle aziende l’opportunità di avvicinarsi alla Fondazione: sostenendo la realizzazione dello spettacolo (il cui ricavato andrà interamente alla Fondazione) o valutando di farsene socie.

“Io sto con Bologna for community dico NO alla violenza sulle donne”

In forte sinergia con le azioni del Piano per l’Uguaglianza, la Città metropolitana di Bologna promuove, come lo scorso anno, l’evento “Io sto con Bologna for community dico NO alla violenza sulle donne” previsto per il 30 novembre, in occasione di Bologna – Venezia, organizzato da PMG Italia e Bologna FC per dire “No alla Violenza sulle Donne con Disabilità”, “No alla Violenza sulle donne” e “Si all’Uguaglianza”. Bologna For Community ha proposto anche per questa annualità di tornare allo Stadio Dall’Ara per sensibilizzare alla tematica della violenza contro le donne con una partita speciale che porterà sugli spalti la concretezza della solidarietà e l’importanza dell’inclusione in un evento, da sempre molto partecipato, dedicato, dal 2021, allo sportello CHIAMA chiAMA: il servizio di aiuto e sostegno di Mondo Donna Onlus per le donne con disabilità vittime di violenza, coinvolgendo tutta la comunità.

Mostra “La volontà di cambiare”

Dal 4 al 15 dicembre, nella Piazza Coperta di Biblioteca Salaborsa, sarà allestita la mostra “La volontà di cambiare” di Fili Urbani, che reinterpreta la panchina rossa come simbolo di consapevolezza contro la violenza di genere. La mostra fa parte del Festival La Violenza Illustrata , organizzato dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, che dal 25 novembre al 10 dicembre propone decine di eventi a costruire una rassegna culturale all’insegna dell’uguaglianza di genere e del contrasto alla violenza sulle donne.

Imola

Imola, dal 16 al 30 novembre, mostra fotografica “Mani di donna” di Donatella Vivoli, ospitata Farmacia dell’Ospedale. Sabato 30 novembre alle 11.30, nella sede dell’Associazione PerLeDonne, incontro gratuito sul bilancio familiare e gestione del risparmio. È gradita comunicazione a: progettieperledonneimola.it.

In occasione del Mese del Risparmio e delle iniziative collegate al 25 novembre, “Giornata contro la violenza sulle donne”, l’asociazione PerLeDonne di Imola propone due incontri gratuiti sul rapporto donne e denaro, realizzati nell’ambito del progetto RiEccoci, svolto con il sostegno della Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo di fornire alle partecipanti conoscenze e competenze utili a gestire il reddito personale e familiare ed i propri risparmi, nella convinzione che l’autonomia personale e la parità di genere partono anche dalla capacità di governare le proprie risorse economiche.

Le motivazioni che tengono le donne lontane dall’emancipazione finanziaria e, prima ancora, che le dissuadono dal coltivare interesse nelle questioni economiche, sono da ricercare soprattutto negli stereotipi culturali, che ancora sopravvivono nella nostra società. Spesso le donne sono cresciute con l’idea che il denaro non sia un loro problema e il risultato è un allontanamento dalla questioni economiche e un mancato sviluppo di competenze adeguate. Essere in grado di guadagnare, risparmiare e investire è invece un passo fondamentale di libertà, di autonomia, aiuta ad avere maggiore controllo sul proprio futuro e maggiore consapevolezza di sé stesse e del proprio valore. Per le donne, oggi, parlare di denaro è dunque il primo passo per rompere i tabù, per migliorare le proprie competenze e la propria autoefficacia, per decostruire stereotipie ed allontanarsi dalla violenza.

Il primo incontro si svolto il 9 novembre, il secondo si svolgerà il 30 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, nella sede dell’associazione PerLeDonne di Imola, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11. Nell’ambito degli incontri sono previste esercitazioni e simulazioni.

Per adesione è gradita comunicazione a: [email protected]

25 novembre, una panchina rossa in via Emilia 44

La causa di morte delle donne, di tutte le donne in tutto il mondo, è la violenza degli uomini sulle donne. Sono i coltelli alla gola, i pugni, i calci, le forbici di casa, le mutilazioni, gli stupri, i matrimoni combinati, le pietre, le pallottole, le denunce inutili, le fughe disperate, i vicini di casa che non sentono.

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre alle ore 14.30, alla Camera del lavoro di Imola, in via Emilia 44, sarà inaugurata una panchina rossa, diventata un simbolo per ricordarci tutti i giorni che i femminicidi e ogni genere di violenza sulla donne sono una sconfitta di tutta la società e che dobbiamo assumerci la responsabilità di contrastarla con ogni mezzo e in ogni ambito, familiare, lavorativo, culturale, educativo.

“Abbiamo deciso di posizionare all’ingresso una panchina rossa, per comunicare a chi entra che la Camera del lavoro di Imola è un luogo che tutela le persone anche dalla violenza, non solo nei posti di lavoro – affermano le donne della Cgil territoriale – un luogo sicuro a cui rivolgersi se si è vittima di atti o comportamenti violenti”.

All’inaugurazione interverranno Elisa Spada, assessora alle Pari opportunità del Comune di Imola, Morena Visani della segreteria Cgil Imola e coordinatrice Rete Donne, Angelo Gentilini segretario generale Spi Cgil Imola, e il dott. Christian Confalone, Ispettore capo Polizia Locale, laureato in Giurisprudenza e Tecniche psicologiche all’Università di Bologna e laureando in psicologia clinico-dinamica all’Università di Padova. Gli interventi saranno intermezzati da voci di donne e uomini presenti.

Uno striscione contro la violenza

In occasione del 25 novembre la Compagnia dei carabinieri di Imola, l’Amministrazione comunale e Formula Imola hanno deciso di lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza di genere. Il 25 novembre, l’autodromo di Imola si farà portavoce di una causa importante con l’esposizione su una facciata della Torre di uno striscione con il messaggio “Non rimanere in silenzio… chiedi aiuto… possiamo aiutarti…”. Inoltre, per tutta la giornata, la Torre stessa sarà illuminata di rosso invece che col tricolore, simbolo di denuncia e lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività che vedono l’impegno di tutti gli attori locali nel promuovere una cultura di rispetto, parità e inclusività.

Mostra “Mani di donna”

La mostra “Mani di donna”- Il lavoro delle donne che sostiene la comunità” (fotografie di Donatella Vivoli) sarà visitabile dal 16 al 30 novembre nella Farmacia dell’Ospedale, Imola.

“Donne che scrivono”

23 novembre, ore 15, centro sociale La Tozzona (via Punta 24 – Imola): “Donne che scrivono – Quattro generi di genere”. Sabrina Grementieri e Veronica Messora presentano le autrici Cristina Lora – Figli di un unico blu; Paola di Turi – Dottoressa, la varicella esce di sera o di mattina?; Flumeri & Giacometti – Nessun perdono; Scilla Bonfiglioli – La sposa del vento.

Donne che raccontano il vino…

25 novembre, ore 20.30, Auditorium (ex chiesa) dell’Osservanza (via Padovani): Aies, in collaborazione con l’associazione nazionale “Le donne del vino presenta” la prima edizione di: “Donne che raccontano il vino …PerLeDonne”. Moderatrice: Susana Alonso – Degustazione vini con la presenza di 7 vignaiole.

Dozza

Un ricco cartellone, frutto della pianificazione coordinata tra municipio, associazione ‘La Bottega del Buonumore’, collettivo artistico ‘Are You Reading?’, biblioteca e Fondazione ‘Dozza Città d’Arte’, caratterizzato in primis dalla creazione di un logo ad hoc e di un manifesto comune dedicati all’evento.

Il programma >>>>

Dalla bibliografia specifica, con tanto di scaffale dedicato in biblioteca, all’incontro pubblico per presentare il libro ‘La gioia avvenire’ (finalista del 2021 al celebre Premio letterario I. Calvino per scrittori esordienti, ndr) con l’autrice Stella Poli, in agenda il prossimo 21 novembre alle 20.30 presso la Sala Martelli di Toscanella. Ma non è tutto. La Fondazione ‘Dozza città d’Arte’, infatti, ha organizzato il laboratorio gratuito di scrittura e disegno a tema, rivolto a tutte le persone dai 16 anni in su, dal titolo ‘L’Anima di Tian’, in compagnia di Elena Bellei, autrice del volume omonimo, e dell’illustratrice Anna Paolini. Appuntamento il 24 novembre, alle ore 16, presso la Rocca.

Spazio anche al teatro con lo spettacolo ‘Voci di donne e uomini, per abbattere i muri del silenzio Parte 2° – Poesie, Musica e Testimonianze sul tema della violenza contro le donne’ in calendario il 30 novembre alle 17 presso il teatro di via XX Settembre con ingresso ad offerta libera. Per l’esibizione, nata dalla triangolazione d’intenti tra municipio, associazione ‘La Bottega del Buonumore’ e sodalizio artistico ‘Are You Reading?’ con il supporto dell’incaricata comunale per arte e creatività Serena Malavolti, nessun artista sul palco percepirà compensi, che saranno però tramutati in un contributo, che assieme all’offerta libera sarà devoluto alla Fondazione ‘Donati Zucchi’ di Medicina, che da anni assiste le donne vittime di violenza.

Non meno importante il lavoro dei volontari iscritti all’albo comunale per la cura e la manutenzione delle Panchine Rosse del paese situate in prossimità del Rivellino a Dozza e nel parco pubblico ‘Madre Teresa di Calcutta’ a Toscanella.

24 novembre, ore 9.30, piazza della Rocca: Due passi PerLeDonne – Camminata per sensibilizzare

Casalfiumanese

Lunedì 25 novembre si parte alle 15.30 con l’iniziativa ‘Camminiamo insieme contro la violenza sulle donne’, con ritrovo all’altezza della Panchina Rossa di via 2 giugno nel giardino di fronte al teatro comunale, che prevede un giro lungo le vie Andrea Costa e Luca Ghini, prima del ritorno, dove è collocata un’altra speciale seduta per sensibilizzare la popolazione al tema. L’attività è promossa dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Beatrice Poli insieme all’associazione Perle Donne ed alle altre realtà associazionistiche locali.

Alle ore 20, nelle sale della biblioteca comunale di Casalfiumanese (viale Andrea Costa 27), spazio alla presentazione del libro ‘A casa di Anna’ (Ed. Publi&Stampa) con l’autrice Sara Fabbricatore. Si tratta dell’ultimo atto della rassegna letteraria ‘Storie sotto casa’ alimentata dal comparto culturale dell’ente di piazza Cavalli.

Non meno importante l’apertura del concorso artistico e letterario “Viva Lei – Storie di conquiste e parità per le donne” che, fino al 5 febbraio 2025, stimolerà la creatività di giovani e meno giovani del territorio casalese e non solo. Al centro degli elaborati da consegnare al municipio ci sono sempre i temi del ruolo delle donne all’interno della società, dei loro diritti e dell’eterna battaglia per abbattere gli stereotipi di genere. Tra le tracce proposte agli studenti più grandi per dare il via alla realizzazione dei componimenti lo stesso libro della Fabbricatore ‘A casa di Anna’ ed il manuale ‘Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia – Fondazione Nilde Iotti’. Previste anche sezioni fotografiche e di disegno. Tutti i lavori saranno esaminati da una giuria composta da esperti per decretare poi l’elenco dei vincitori che saranno premiati con apposita cerimonia.

Fontanelice

Martedì 19 novembre. ore 17.30 nella biblioteca inaugurazione della mostra “L’altra metà del cielo, noi donne nel mondo” con le letture a cura di autrici del territorio.

Venerdì 22 novembre, ore 10, “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere” incontro presso la Panchina Rossa e lettura dei nomi delle vittime di femminicidio a cura dell’Associazione “Per le Donne”.

Farfalle libere

Dal 22 al 25 novembre, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel Del Rio, Casalfiumanese partecipano al progetto “Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere … ” (Alda Merini), ideato dall’associazione PerLeDonne, gruppo di Vallata, per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Saranno prodotte farfalle in diversi materiali da mettere nei pressi delle panchine rosse (scelte dalle amministrazioni) dei quattro comuni della Vallata per il 25 novembre, e arriveranno accompagnate da una farfalla creata dall’azienda Effeti .

Appuntamenti presso le Panchine Rosse: Fontanelice, venerdì 22 novembre, ore 10; Borgo Tossignano (a Tossignano), sabato 23 novembre, ore 15.30; Castel del Rio, domenica 24 novembre, ore 15.30; Casalfiumanese (paese alto), lunedì 25 novembre, ore 15.30,

Borgo Tossignano

Borgo Tossignano dice no alla vilenza

Sabato 23 Novembre, ore 15.30, evento in collaborazione con l’associazione Perledonne “Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere … “. Presso la panchina rossa del Parco San Mamante a Tossignano verrà fatto “Yarn bombing”, lasciando farfalle all’uncinetto come simbolo di rinascita per tutte le donne abusate, accompagnate da letture a tema. Alle ore 16.30, evento “Donne, terra, dignità” in collaborazione con l’associazione Trama di Terre, Throm El-Arbaou, consigliera comunale di Borgo. Presentazione del reportage a fumetti di Antonella Selva pubblicato da Astarte edizioni.

Nella sala eventi del Palazzo Baronale a Tossignano, domenica 24 novembre, ore 16.30: “Nel cuore il tuo nome”, Diciamo ad alta voce i nomi delle donne uccise perchè fino a quando il loro nome verrà ricordato di loro resterà traccia. In questo terribile 2024.

Medicina

24 novembre, ore 14, parco di Villa Pasi (via Osservanza, Medicina): “Coperta di abbracci” a cura di associazione PerLeDonne e gruppo “Chiacchiere e uncinetto” (in caso di maltempo l’evento si svolgerà al palazzetto dello sport di Medicina). Esibizione in apertura e chiusura delle atlete Asd Ginnastica Medicina. Letture dell’attrice Paola Roscioli,

Castel del Rio

24 novembre, ore 16.30-18.30, bar Camaggi – Piazza della Repubblica: “Non solo libri”.

Sabrina Grementieri dialoga con A.I.Cudil (Il castello sulla collina) e Elena Bosi (Mio padre è nato per i piedi)

Castel San Pietro Terme

29 novembre, dalle 11,30 alle 13,30, Aula Verde, IIS B.Scappi: Generazioni in dialogo, convegno “Educare per eliminare la violenza di genere”, spazio di riflessione e confronto contro la violenza di genere.

Altre iniziative

Ozzano dell’Emilia, domenica 24 novembre alle 17 alla Sala Raparelli (via degli Orti 16/a) “Il rispetto come prevenzione della violenza”, incontro aperto alla cittadinanza con una psicologa e una pedagogista per approfondire il tema del peso delle parole. Martedì 26 novembre dalle 15.30 alle 16.30, al centro giovanile Go Villaz, “Il consenso come pratica di libertà”, laboratorio libero e gratuito per giovani dai 14 ai 19 anni.

San Lazzaro di Savena, martedì 19 e martedì 26 novembre alle 21 la Mediateca propone due appuntamenti con la proiezione di film sul tema della violenza di genere e a seguire dibattito. Il 26 novembre sarà presente Sanam Naderi, attrice attivista per i diritti delle donne Iraniane.

Inoltre, la Mediateca ospita la 2° edizione di “La musica gira: la violenza di genere nell’arte”: venerdì 22 novembre alle 18 Riccardo Negrelli incontra Janna Cairoli, musicista, giornalista e scrittrice. Performance live di Lara Fustini. Venerdì 13 dicembre alle 18, Riccardo Negrelli incontra Laura Carroli, protagonista della scena punk bolognese. Performance live di Val d’Ark feat. Giorgia Lo Bianco.