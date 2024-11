Non si parla quasi più di prostituzione, eppure il mercato del sesso è in espansione, in forme diverse, basti guardare al boom di Onlyfans, alle tante sexcam, ai vari social che coinvolgono ed attirano per lo più giovani e giovanissimi, ma non solo.

Molte/i pensano che sia facile guadagnare somme importanti vendendo foto e video o facendo videochiamate a sfondo sessuale e così via. In realtà i “facili” guadagni per lo più sono un miraggio, senza dimenticare il fatto che foto e video, una volta immessi su internet, in genere non sono più rimovibili, quasi sicuramente rimangono per sempre.

Del resto, tale “mercato” ha una lunga storia, anche nelle nostre terre, che qui in parte descriviamo.

Prostitute a Bologna

Trattiamo le vicende storiche delle prostitute a Bologna e delle intolleranze, dei pregiudizi, delle accuse e delle persecuzioni verso di loro, così come della regolamentazione.

Bologna la dotta, la grassa, la turrita, ma anche città libera. Con una certa frequenza nei film, nelle rappresentazioni o nei libri, compare la “bolognese”, donna “facile”, connotata da un forte accento regionale: Casanova stesso ha definito Bologna “città del piacere”.

Sin dai primi tempi dell’Università più antica del mondo le cronache parlano di studenti che facevano rumore, bevevano e gozzovigliavano e “davano fastidio alle fanciulle” e narrano della prostituzione a Bologna.

Medioevo e Rinascimento

Con i primi decreti del 1259 fu deciso di allontanare le prostitute dalla città entro otto giorni in seguito ad una carestia, pena il taglio del naso alle disobbedienti: diversa sorte toccava al protettore, al quale potevano addirittura essere asportati gli occhi. Nel 1282 dovevano portare un sonaglio o essere esposte alla berlina, e dovevano essere ben numerose per creare addirittura problemi di approvvigionamento dei viveri!

Alla fine del 1200 Papa Bonifacio VIII ordinò la distruzione delle case di tolleranza, ma non vi fu l’effetto desiderato, dato che uno degli ultimi bordelli chiuse solo nel 1958.

Nel 1300 furono di nuovo allontanate causa l’eccessivo numero. Nel 1334 un editto vietava loro di frequentare la zona universitaria ed altre.

Il primo bordello di cui si ha notizia certa risale al 1382 alla Corte dei Bulgari, l’attuale Galleria Cavour, dal nome della celebre famiglia. La zona era malfamata, con la presenza di bische e quant’altro per cui le autorità decisero di distruggere il bordello e di costruirci la nuova sede dello Studium (Archiginnasio): le signorine presenti dovettero trasferirsi nella Torre dei Catalani a Vicolo Spirito Santo, denominato anche Via del Bordello, ma anche da qui nel 1520 furono sloggiate dai Padri Celestini della vicina chiesa.

Sempre nel 1382 potevano circolare solo di sabato e costrette ad indossare abiti con una larga fascia bianca ornata con rose nere e campanellini. Era proibito loro passeggiare, se non una volta a settimana, per cui per svolgere la loro attività ed attirare clienti dovevano sbracciarsi dalle finestre. Nonostante i divieti alcune di loro prestavano i loro servizi nei pressi del palazzo del Podestà e tra i banchi dei mercati per cui per il decoro della città vennero emessi bandi che le invitavano a non prestare i lori servigi al di fuori dei bordelli.

Nel XV secolo le cose cambiarono e le prostitute furono accolte in società come una qualsiasi altra corporazione e fu concesso loro di partecipare alle processioni e alle celebrazioni collegate alle festività cittadine, a condizione di registrarsi due volte l’anno e di pagare una tassa: la loro funzione sociale era a tutela dei giovani maschi in attesa di convolare a nozze e quindi evitare adulteri e violenze carnali nei riguardi di giovani donne non prostitute.

Nel 1419 fu decretato che nascesse un bordello nella citata Corte dei Bulgari, dove si trovava “l’Osteria della Scimmia”: nel 1600 si parlava di quest’area come il “Postribolo” o il “Lupanare”, nel quale, oltre alla prostituzione, si teneva anche una bisca di gioco d’azzardo.

In pieno Rinascimento vi fu confusione tra prostituzione e stregoneria ed alcune povere donne furono condannate al rogo! Le cronache del tempo parlano di fatti che oggi ci sembrano fantasie, donne che partorirono 42 figli, una addirittura 364! Ma la gran parte doveva fare i conti con la miseria, la morale comune, la fatica del parto e di crescere i figli.

Età moderna

Nel 1700 il Cardinal Lambertini precisò che le prostitute non potevano partecipare alla processione verso San Luca.

Nel 1814 il Regolamento di polizia su lupanari e meretricio prevedeva la reclusione ospedaliera delle prostitute, definite “cloaca immonda” in quanto portatrici di sifilide, la più pericolosa e temibile delle malattie che affliggevano l’umanità del tempo.

A fine 1800 si tentò di avere un maggior controllo sanitario, quindi vennero legalizzate le “case chiuse” con leggi che ne regolamentavano l’attività circa la scelta dei luoghi, gli orari di apertura e chiusura, le registrazioni e quindi i controlli igienico-sanitari. Le malattie erano all’ordine del giorno e tali obblighi indussero molte a chiedere la cancellazione dal registro previa dimostrazione di avere un lavoro o un uomo che si impegnava al loro mantenimento.

Fino al 1888 poi la prostituzione fu normata dal Regolamento Cavour del 1860, caratterizzato da grande durezza, per cui molte donne furono arrestate per meretricio non tanto perché colte in flagrante nel loro esercizio, ma solo perché di bassa condizione, o perchè vagavano sole di notte per strada o in posti sconvenienti. Seguiva spesso il ricovero al sifilocomio di San Ludovico (presso il carcere), l’iscrizione nelle liste di polizia e l’invio nelle case di tolleranza; alle straniere si dava il foglio di via obbligatorio.

Nel 1864 in un rapporto del primario della Clinica sifilopatica dell’ospedale Sant’Orsola, dott. Pietro Gamberini, venne fuori che a Bologna erano registrate 409 prostitute di cui circa 300-350 esercitavano in case di tolleranza, come quelle di via Mirasole e di via delle Oche, altre invece per le strade, nei pressi della stazione suscitando le proteste degli abitanti per gli “scandalosi convegni d’amore con osceno turpiloquio”: in effetti erano molte di più, poiché molte sfuggivano a ogni indagine.

Metà delle ragazze, che avevano in media 30 anni, ma ve ne erano anche di giovanissime, avevano svolto precedenti lavori come serve e cameriere, non poche venivano dalla campagna o dall’istituto delle “bastardine” di San Procolo: i signori che le prendono a servizio le considerano spesso uno strumento di sfogo o di “iniziazione amatoria” per i figli.

Il Novecento

La retorica della Bohème e della Belle Époque di fine secolo diffuse il falso mito dei “casini” come luogo di incontri e frequentazioni culturali, sorvolando sulle sofferenze e le umiliazioni patite dalle donne “tollerate“.

Una curiosità: a Bologna è nata la prima fabbrica di profilattici; nel 1922 il cavalier Franco Goldoni fondò a Casalecchio una ditta che produceva vari prodotti in gomma (tra cui appunto i contraccettivi), con il benestare del Duce, che pose su tali prodotti l’aquila littoria, e il nome latino “Habemus Tutorem”, che venne poi contratto nel più semplice Ha-Tu. Ancora poco tempo fa qui “Goldoni” era sinonimo di profilattico.

Negli anni Cinquanta esistevano tante “case di tolleranza” in diverse parti di Bologna, da quelle più infime in via delle Oche, via del Falcone, via Valdonica, a quelle un po’ più accoglienti in via Bertiera, vicolo Cattani, via Miramonti, via dell’Unione, via degli Usberti, via San Marcellino, con il classico via vai di ricconi, militari e giovani alle prime armi.

La realtà odierna

La prostituzione e il suo sfruttamento ebbero dunque sempre un mercato particolarmente florido sotto le Due Torri, le svariate regole non hanno inibito il fenomeno.

Al giorno d’oggi non si può certo dire che con la chiusura delle “case di tolleranza” la prostituzione sia scomparsa da Bologna, anzi, ha solo preso altre vie, dai viali di qualche decennio fa, agli odierni annunci online di “signorine” che “lavorano” in casa: un noto sito di incontri ne segnala circa 1.900! Anche se forse parecchi profili non sono più attivi, sicuramente si parla di decine, di centinaia di “professioniste del sesso” in Bologna, tanto per mantenere viva la tradizione.

Indubbiamente la storia, la tradizione, la presenza di fiere, di turismo, di viaggiatori, di tanti giovani studenti favorisce il buon andamento di tale settore.

Riflessioni ed interrogativi

Queste sono la storia e la realtà odierna. Si continua a discutere sull’argomento, con interrogativi e risposte diverse.

Prostituzione, femminismo e morale corrente: sfruttamento o scelta autonoma? La prostituzione è un “lavoro” come un altro o una mercificazione da condannare? L’indipendenza nell’uso del corpo permette di farne ciò che si vuole? Quali i confini della morale oggi? Sta di fatto che le vecchie norme sono stati superate e la questione è del tutto aperta: purtroppo la cronaca ci parla ancora di giovanissime ingenue ed imbrogliate, di violenza e sfruttamento, di donne segregate, picchiate, costrette a prostituirsi controvoglia.

Ciononostante tante/i giovani e giovanissime/i si mettono su quella strada difficile e pericolosa, abbagliati/e dal miraggio di facili guadagni, senza pensare che quello che si mette in rete può rimanerci per sempre.

Del resto il porno ormai è stato completamente sdoganato e reso accessibile a tutti senza filtri, anche ai piccolissimi, basta avere una connessione internet.

Si tratta di un’altra storia, anzi di una dura cronaca, di cui abbiamo scritto di recente, che ci interroga tutti e tutte.

