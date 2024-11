Le utenze del quartiere Pedagna sono garantite grazie all’attivazione delle caldaie di emergenza della centrale di Montericco. L’ospedale è garantito con l’attivazione di caldaie di backup già presenti. Non si registrano, per il momento, altri elementi da segnalare. In base al tempo necessario per il completo spegnimento dell’incendio, potrebbero verificarsi nelle prossime ore criticità alle utenze connesse nelle restanti aree allacciate alla rete di teleriscaldamento.