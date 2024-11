Imola. La polizia lo teneva sotto attenzione perché lo riteneva implicato nel mercato della droga. E aveva ragione. Nei giorni scorsi, un uomo di 39 anni domiciliato a Imola è stato visto entrare in un bar con due ragazzi con fare sospetto, così quando è uscito gli agenti del commissariato lo hanno fermato quando stava entrando in auto. Nel portafogli, il 39enne aveva 450 euro e altri 510 nella tasca del giubbotto. Nella portiera, inoltre c’erano sei confezioni di cocaina termosaldate del peso di 4,5 grammi.

A tal punto, la polizia ha deciso di estendere la perquisizione nell’abitazione dove vive il 39enne. Nella camera da letto sono stati trovati 1050 euro in contanti e in un marsupio 150 euro. Proseguendo, in cantina, sono state trovati circa 200 grammi di marijuana, 41 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, cellulari e il materiale per il confezionamento delle dosi. I poliziotti hanno sequestrato anche una pistola a salve, due bici elettriche (risultate rubate tra il 6 e il 13 novembre a Imola e restituite ai proprietari), un monopattino elettrico e diversi attrezzi professionali per l’edilizia tra cui, trapani, martelli pneumatici, smerigliatrici, trapani, probabilmente provenienti da furti.

Il 39enne, con un precedente per rapina, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. Dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di firma presso la polizia quattro giorni alla settimana in attesa del processo.