Il cortometraggio “Sommersi”, diretto da Gian Marco Pezzoli, scritto da Marta Bedeschi e Giorgia Baracco e prodotto da Kamera Film in collaborazione con l’Associazione NoiGiovani, si aggiudica l’ambito Award Rai Cinema Channel Best Short Film alla XXIII edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival. La premiazione è avvenuta venerdì 22 novembre nella cornice del Nuovo Cinema Aquila. Il premio, del valore di € 3.000, consiste nell’acquisto dei diritti web e free TV da parte di Rai Cinema Channel, garantendo al film visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili, anche sui canali Rai.

La giuria, rappresentata da Rai Cinema, ha premiato “Sommersi” con la seguente motivazione: “Un cortometraggio che ci racconta come l’innocenza possa essere spazzata via in un sol colpo dall’incoscienza, grazie a due giovani intensi protagonisti che ci conducono con grande bravura in un dramma inaspettato”.

Girato nella suggestiva Valle del Santerno e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna tramite la Emilia-Romagna Film Commission, il film è prodotto in collaborazione con l’Associazione Noi Giovani A.P.S., Combo Società Cooperativa e Black Cut Società Cooperativa, con il patrocinio dei Comuni di Fontanelice, Casalfiumanese, Castel del Rio e Borgo Tossignano.

Con questo riconoscimento, “Sommersi” inizia un incoraggiante percorso nei festival cinematografici, affrontando temi di forte rilevanza sociale ed emotiva. Il cortometraggio è stato presentato in anteprima nazionale venerdì 15 novembre al Cinema Modernissimo di Bologna, nell’ambito della 30ª edizione del Festival Visioni Italiane.

Oltre al tema del disagio giovanile, “Sommersi” affronta il drammatico impatto dell’alluvione che ha colpito la Romagna e la Valle del Santerno nel maggio 2023. Questo evento, che segna profondamente l’ambientazione e il racconto del film, diventa una metafora potente della forza della natura e della fragilità umana. L’Associazione Noi Giovani, sensibile al tema del cambiamento climatico, sottolinea quanto sia importante riflettere su tali emergenze attraverso il linguaggio del cinema.