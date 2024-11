Imola. In un palaRuggi stracolmo per il derby di Imola, valido per la 13ª giornata di serie B Nazionale, la Virtus Imola cede il passo ai cugini dell’Andrea Costa. Il match finisce 68-82 per i biancorossi.

Il riassunto del match

Non poteva che iniziare a mille all’ora la prima stracittadina della stagione, la nona in tutta la storia (in gare ufficiali). Il migliore avvio è degli ospiti di serata, l’Andrea Costa, che si portano subito sullo 0-8. Bravi i gialloneri a tornare immediatamente in partita dopo lo sbandamento iniziale, ma i biancorossi restano avanti di 5 a tre minuti dalla fine del 1° quarto (13-18). Sul finire di parziale la Virtus accorcia a -3, poi i liberi di Fazzi mandano in archivio il primo periodo sul 18-23.

Fiusco in percussione apre il 2° quarto, che sarà ricco di emozioni. La rimonta virtussina, con tanto di sorpasso sul 27-26, fa diventare frizzanti gli ultimi minuti prima dell’intervallo: le due formazioni si sorpassano in continuazione, poi l’Andrea Costa allunga sul 34-41 grazie alle conclusioni da oltre l’arco. Kadjividi fa tornare in gareggiata i gialloneri con una schiattatona sopra la testa di Filippini. Si va a riposo 36-41.

Il rientro dagli spogliatoio parte con ritmi decisamente più bassi, poi da metà quarto in avanti si stappa la partita. È di nuovo l’Andrea Costa a prendere le redini del derby, portandosi sul +9 a due minuti dal termine del periodo (44-53). Capitan Magagnoli prova a dare la scossa con una tripla, ma alla sirena saranno 7 i punti di distacco: 50-57.

Nell’ultimo quarto la Virtus Imola tenta la rimonta in tutti i modi, ma qualche imprecisione di troppo e un po’ di frenesia non permettono l’aggancio ai cugini biancorossi, abili a sfruttare tutte le chance da oltre l’arco e portarsi a casa la prima stracittadina della stagione.

NEUPHARMA VIRTUS IMOLA 68

UP ANDREA COSTA 82

Parziali: 18-23; 36-41; 50-57

Tabellini

Virtus Imola: Masciarelli 9, Magagnoli 5, Fiusco 4, Ambrosin 0, Valentini 0, Kadjividi 11, Anaekwe 6, Ricci 9, Morina 4, Vaulet 10, Santandrea ne, Vannini ne. Coach: Galetti

Andrea Costa: Toniato 11, Klanjseck 21, Filippini 6, Fazzi, 5 Chiappelli 2, Sanguinetti 17, Martini 2, Fea 2, Benintendi ne, Restelli 6, Pavani ne. Coach: Angori