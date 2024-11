In occasione del 25 novembre, giornata internazionale di contrasto alla violenza sulle donne, vorrei parlare di cultura del rispetto e della necessità di essere tutte e tutti costruttrici e costruttori attivi di un cambiamento culturale necessario. Incidere sulla cultura significa fare prevenzione e scardinare alla base quelli che sono i presupposti della violenza.

Lo faccio attraverso le tre parole della campagna antiviolenza realizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola, “Violenza sulle donne: basta la parola”, tutti i Comuni del Circondario Imolese e i Centri Antiviolenza Per Le Donne e Trama di Terre.

Stereotipo, Autonomia, Ribellione

Abbiamo bisogno di superare quegli Stereotipi, frutto di una cultura patriarcale, che limitano la possibilità di espressione, che definiscono quale percorso di studio scegliere, che lavoro fare, che sport praticare, e ancora prima come essere.

Stereotipi che fanno parte della nostra cultura tanto che fatichiamo a vederli, a riconoscerli.

Il percorso che abbiamo scelto di fare attraverso la rassegna Questioni di Genere, in collaborazione con la Cpo (Commissione Pari opportunità), il Ceas (Centro educazione alla sostenibilità imolese) Circondario Imolese e la libreria il Mosaico, che quest’anno è arrivata alla quarta edizione, ha proprio l’obiettivo di superare quegli stereotipi mostrando che ognuna e ognuno ha diritto di scegliere, in libertà, il proprio percorso e seguire le proprie aspirazioni; lo facciamo proponendo occasioni di formazione nelle scuole da 0 a 18 anni e per tutta la cittadinanza. Quest’anno in particolare, in occasione delle Celebrazioni dell’80° dalla Liberazione, abbiamo scelto di fare conoscere le battaglie delle donne per la conquista dei diritti, a partire dalla resistenza, mettendo in luce il valore che le donne hanno portato nel fare crescere la società tutta. Lo abbiamo fatto attraverso le parole del libro Nina e i diritti delle Donne della senatrice Cecilia D’Elia e lo faremo il 26 e il 27 novembre con lo spettacolo di danza #CITTADINE! Alla conquista del voto.

E’ attraverso il riconoscimento del valore, della parità di valore, che si costruisce la cultura del rispetto.

E’ necessaria l’Autonomia, e mi riferisco in particolare all’autonomia economica, affinché le donne possano scegliere liberamente di allontanarsi da una situazione di violenza. In questo senso far crescere l’occupazione femminile e lavorare per una migliore qualità del lavoro, in termini di stabilità e stipendio, è un’ulteriore azione di prevenzione. Perchè qui è opportuno dirlo, quando guardiamo i dati della violenza ci rendiamo conto come nella maggior parte dei casi questi si sviluppino all’interno dei nuclei famigliari. Questo è uno dei motivi per i quali sviluppiamo in modo trasversale con gli assessorati allo Sviluppo economico e all’Autodromo percorsi di empowerment femminile nell’ambito del lavoro e della formazione.

Serve un moto di Ribellione che sia personale, nel rivendicare il diritto alla libertà di scelta, ma che soprattutto sia collettivo, così come la violenza sulle donne non è un fatto privato ma un fatto pubblico. Penso alle piazze lo scorso anno dopo la morte di Giulia Cecchettin, alla piazza di ieri a Roma per la manifestazione di Non Una di Meno, alle strade e alle piazze in Iran o in Afghanistan che hanno visto insieme donne e uomini affermare con coraggio il diritto ad essere libere.

Una ribellione che si rifletta sul nostro quotidiano, che incida nelle nostre relazioni, che metta al centro il consenso come prima grande forma di rispetto.

Queste parole si aggiungono alle tre scelte lo scorso anno, Credibilità, Vittima, Consenso e sono utili a costruire un nuovo vocabolario che ci possa guidare a fare crescere quella consapevolezza di cui tutte e tutti abbiamo bisogno per migliorare la nostra società.

(Elisa Spada, assessora alle Pari opportunità del Comune di Imola)