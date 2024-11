Dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza, la Bam Mondovì riesce ad avere la meglio sulla Clai Imola Volley al termine di cinque set che hanno regalato al pubblico tantissime emozioni ed altrettanti colpi di scena. Le ragazze di coach Nello Caliendo hanno indubbiamente giocato anche in terra piemontese una partita di grande abnegazione e volontà, ma rispetto alle ultime uscite è probabilmente mancata quella continuità di rendimento cha avrebbe potuto portare le santernine ad un risultato finale diverso.

Come spesso accade in match così equilibrati e combattuti sin dai primissimi palloni, sono i dettagli a tracciare il confine tra chi vince e chi perde…e in quest’occasione i dettagli hanno premiato le padrone di casa, comunque mai dome e spinte dalla fortissima motivazione di trovare finalmente il primo sorriso della loro fin qui tribolata stagione. Per le imolesi è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna subita con Macerata nello scorso fine settimana, ma almeno rimane la consolazione di aver mosso leggermente la classifica, che continua a vedere la Clai in quinta posizione anche dopo i risultati odierni di campionato.

Bam Mondovì- Clai Imola Volley 3-2 (25-21; 20-25; 25-14; 22-25; 15-13)

Mondovì: Fini, Lancini ne, Giubilato (L), Bosso 16, Viscioni 14, Marengo ne, Catania 11, Deambrogio ne, Tresoldi 17, Berger 23, Schmit, Manig ne. All. Basso

Imola: Pomili 6, Rizzieri 4, Bacchilega ne, Pinarello, Mescoli, Ravazzolo 22, Arcangeli ne, Migliorini 10, Mastrilli (L), Gambini (L) ne, Visentin, Messaggi ne, Bulovic 9, Stival 13. All. Caliendo

Aces: Mondovì 4, Imola 1

Battute sbagliate: Mondovì 7, Imola 10

Muri: Mondovì 9, Imola 6

Errori punto: Mondovì 22, Imola 17

Durata set: 32’, 29’, 25’, 33’, 23’ Totale: 142’