Si tratta di un’esperienza in pista che fonde indoor e outdoor. Una scelta che consente di far scendere in pista le persone in ogni periodo dell’anno, a prescindere dal meteo.

Il tracciato che verrà realizzato a Imola avrà una lunghezza totale di 1.250 metri e potrà essere sfruttato in tre diverse modalità:

• SUN TRACK – 900 m – tracciato con sezioni indoor e outdoor, utilizzato in caso di bel tempo;

• RAIN TRACK – 750 m – tracciato completamente indoor, su tre livelli, utilizzato in caso di maltempo;

• FULL TRACK – 1.250 m – il tracciato nella sua versione totale che viene utilizzato durante gli eventi Endurance e Sprint che saranno organizzati durante l’arco dell’anno o in occasioni speciali. La larghezza del tracciato sarà compresa tra 6 e 7 metri, per garantire sia la giusta sicurezza che la possibilità di divertirsi e sorpassare.

La sezione indoor si svilupperà su 3 livelli, con i vari cambi di pendenza, si correrà fino a quasi 4m di altezza e ci sarà una tornante in parabolica con dislivello di 1m tra entrata e uscita di curva.

La struttura che ospiterà il tracciato nella sua versione indoor coprirà un’area di circa 4.000 mq, dove troveranno spazio anche le aree dedicate ad accoglienza, cassa e briefing pre-corsa, per un totale di circa 600 mq.

L’area box interna ci consentirà di ospitare tutta la nostra flotta di 43 kart, così suddivisi:

• 30 kart adulti;

• 12 kart per bambini;

• 1 kart per persone con disabilità con comandi al volante sempre a disposizione.

Si tratta di tutti kart a motore termico marchiati SodiKart, brand che non ha bisogno di presentazione nel mondo del karting, con modelli che uniscono performance, sicurezza e facilità di guida. Sempre all’interno della struttura, verrà realizzata l’area dove poter effettuare la manutenzione quotidiana di tutta la flotta di kart, oltre che di tutta la pista.

Per far proseguire l’esperienza anche oltre la corsa in kart saranno presenti anche le seguenti aree esterne alla pista:

• bar fruibile sia indoor che outdoor;

• area food & drink che affaccia su una Terrazza esterna di circa 200 mq, dove poter assistere alla corsa e rilassarsi prima e dopo l’esperienza in pista;

• sala polifunzionale per eventi e riunioni di 250 mq;

• parcheggio con circa 90 posti auto;

• area verde di più di 5.000 mq, calpestabili e vivibili dal pubblico, con possibilità da alcune zone di assistere anche alle corse tramite una vetrata di 20 metri con visuale sulla pista.

Per gestire le mansioni giornaliere e l’attività serale della pista verrà assunto un team con mansioni suddivise tra area accoglienza, manutenzione quotidiana, bar e marshal di pista. Per ognuna di queste mansioni verrà avviato un percorso di formazione dedicato.

Una volta a regime completo prevediamo che il team possa rispecchierà, numericamente e professionalmente, quello attivo nella sede di Altavilla dove, tra personale full time e part time, giornaliero e serale, è attiva una squadra di oltre 40 dipendenti.

L’investimento totale per la realizzazione del progetto è di 8 milioni di euro, così suddivisi:

• 6 milioni per terreno e struttura;

• 2 milioni per costruzione della pista.

Il tracciato è stato progettato e verrà realizzato insieme a 360 Karting, azienda leader mondiale nella realizzazione di strutture per il rental karting. Insieme ai loro ingegneri è stato studiato un tracciato che, all’incirca ogni due secondi, propone al pilota una variazione o un’emozione diversa. Per aumentare il coinvolgimento e il divertimento di tutti.

Tutti i lavori relativi alla struttura e all’area che ospiterà il kartodromo saranno realizzati da imprese già attive sul territorio imolese o comunque insediate nella zona.

FORMAT ESPERIENZA IN PISTA

Il format di esperienza in pista prevede, inizialmente, un briefing pre-corsa dove a tutti i partecipanti viene illustrato il regolamento e le regole basilari per scendere in pista. A quel punto è il momento dell’esperienza in pista vera e propria, che si compone di 7 minuti di qualifica e 18 minuti di corsa.

Questo permette di offrire alle persone un’esperienza paragonabile a quella vissuta nel motorsport e, allo stesso tempo, fa sì che il team possa essere sempre al fianco del cliente. Oltre a mantenere sotto controllo ogni momento dell’esperienza sul kart con i marshal di pista.

Orari di apertura:

• ADULTI (dai 15 anni compiuti) – tutte le sere con orari che variano durante il weekend;

• RAGAZZI/E (dai 7 ai 14 anni) – sono previste delle speciali sessioni in pista durante il weekend in orario pomeridiano.

Il numero massimo di kart che scenderanno in pista sarà di 20 kart per gli adulti durante le serate e 10 per i ragazzi dai 7 ai 14 anni. La prenotazione avverrà solamente online, sul sito dell’azienda, e le persone potranno scegliere la data e l’orario che preferiscono. Ogni mezz’ora è prevista la partenza di una nuova sessione e, attraverso la prenotazione, si avrà sempre la certezza dell’orario in cui scenderà in pista.