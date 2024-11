I Comuni di Imola e l’Unione della Romagna Faentina hanno partecipato alla manifestazione Anci Off, evento collaterale alla 41esima Assemblea Nazionale Anci, in corso a Torino. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Torino in collaborazione con Turismo Torino, mira a valorizzare le eccellenze e il patrimonio turistico e culturale dei Comuni italiani, coinvolgendo cittadini e visitatori nel “Villaggio dei Comuni”, allestito nella centralissima via Roma, tra Piazza San Carlo e Piazza Castello.

Imola e Faenza sono presenti con due stand per promuovere le unicità dei rispettivi territori, il Circondario Imolese e la Romagna Faentina. Gli stand mettono in luce il ricco patrimonio artistico, storico e culturale delle due città e dei loro dintorni, entrambe parte del Consorzio Con.Ami e associate nell’agenzia di promozione turistica Imola Faenza Tourism Company.

A rappresentare i due comuni erano presenti le assessore delegate al turismo: Elena Penazzi per il Comune di Imola e Simona Sangiorgi per il Comune di Faenza.

“Partecipare ad Anci Off – ha dichiarato l’assessore Penazzi – è un’occasione straordinaria per promuovere le eccellenze e le peculiarità del nostro territorio, evidenziando la ricchezza che lo contraddistingue. Allo stesso tempo, è un’opportunità per sottolineare la necessità di una collaborazione sempre più stretta su asset comuni, come il turismo, la Motor Valley, l’eccellenza motoristica, il wellness e la cultura.”

Dello stesso parere l’assessora Sangiorgi, che ha aggiunto: “Questi eventi ci permettono non solo di valorizzare le specificità di Faenza o della Romagna Faentina, ma anche di mettere in luce quanto i nostri territori siano legati sia culturalmente che dal punto di vista infrastrutturale. Settori come la ceramica, gli eventi, la musica e il turismo rappresentano ambiti in cui possiamo e dobbiamo fare rete, creando sinergie che possano rafforzare entrambi i nostri territori.”

La partecipazione a questa manifestazione rappresenta un’importante vetrina per entrambi i Comuni, per il Circondario Imolese e la Romagna Faentina, confermando l’impegno nel promuovere il territorio e nel costruire solide collaborazioni tra le città del Consorzio Con.Ami.