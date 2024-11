Castel del Rio. Il 26 novembre, il sindaco di Imola Marco Panieri ha festeggiato a nome della Città il traguardo dei 100 anni di Virginia Manaresi, conosciuta come “Gina”, il nome che portava come staffetta partigiana. La festa, svoltasi a Castel Del Rio, organizzata dall’Anpi di Imola, dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (Aned), dallo Spi Cgil e d’intesa con la figlia Cinzia, è stata un’occasione per ricordare una figura straordinaria della Resistenza imolese e onorare una vita dedicata agli ideali di libertà e giustizia.

Nata il 26 novembre 1924 a Imola, “Gina” è cresciuta in una famiglia antifascista e si è distinta per il suo impegno nella lotta contro il regime durante la Seconda guerra mondiale. Impiegata alla Caproni, si avvicinò al movimento clandestino tramite Elio Gollini e divenne una figura chiave nella distribuzione della stampa clandestina e nei collegamenti tra i gruppi partigiani di diversi territori, tra cui Castel San Pietro Terme, Ozzano Emilia e Sesto Imolese.

Staffetta personale di Domenico Rivalta, fu arrestata il 29 novembre 1944 e incarcerata prima a Imola, poi a Bologna, e infine deportata nel campo di concentramento di Bolzano. Qui, come prigioniera politica, riuscì a mantenere la speranza e la solidarietà con i suoi compagni, arrivando a sottrarre cibo per aiutarli. Nell’aprile del 1945 riuscì a fuggire, unendosi al movimento partigiano in Val di Non e rientrando a Imola a maggio del 1945.

Riconosciuta partigiana nella brigata Sap Imola, Virginia è stata per anni presidente dell’Aned di Imola e ha continuato a rappresentare un simbolo di coraggio e dedizione ai valori democratici. Ha inoltre fondato la sezione comunale dell’Udi e contribuito alla pubblicazione di “Vent’anni”.

Durante la celebrazione, il sindaco Panieri ha consegnato a Virginia Manaresi, “Gina”, la Medaglia dei Centenari, un riconoscimento speciale per coloro che raggiungono questo straordinario traguardo di vita. “Con la sua storia, Gina è testimone e custode di una memoria preziosa per tutta la nostra comunità. La sua vita rappresenta un esempio di impegno e responsabilità, che continuerà a ispirarci a lungo”, ha dichiarato Panieri.

Un momento di festa, ma anche di riflessione e gratitudine per un’intera vita dedicata alla libertà, alla solidarietà e all’emancipazione femminile.