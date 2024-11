Imola. Sono terminate dopo oltre un mese le riprese della serie tv, in sei puntate prodotta dalla società Groenlandia per Netflix, in uscita nel 2025, che ha fatto tappa in città in centro storico (creando alcuni disagi ai cittadini), al Parco dell’Osservanza e all’Autodromo. Uno dei protagonisti maggiori è Luca Argentero, attore in film e telefilm di successo, molto apprezzato soprattutto da gran parte del pubblico femminile, che a Imola non si è fatto intervistare dai mass-media forse perché i tempi della serie non sono ancora maturi o forse perché ormai è un Vip.

“Al termine del periodo di riprese cinematografiche che hanno reso Imola un set internazionale, ho voluto incontrare e ringraziare le troupe, gli attori, i registi e i tecnici che hanno lavorato nella nostra città per alcune settimane – dichiara il sindaco Marco Panieri -. Un indotto importante di presenze e un prodotto che porterà Imola in oltre 150 Paesi. Grazie a Grøenlandia Group per il percorso e il rapporto condiviso in questi anni e anche in queste settimane. Sono stati una presenza importante nella nostra città, vivendo il nostro tessuto economico e sociale. Da sindaco, voglio ringraziare per la pazienza e la collaborazione anche tutti i cittadini che in quei giorni hanno visto stravolte, seppur per poche ore e giorni, la propria routine”.