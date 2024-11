Imola. “SACMI: dalla bottega all’industria – Origini di una straordinaria esperienza cooperativa” è il titolo del libro Valter Galavotti (Mandragora editore) che sarà presentato lunedì 2 dicembre, ore 18, all’Auditorium 1919 di Sacmi Imola. Un affascinante viaggio nella storia di Sacmi, dalla fondazione agli anni Cinquanta, nel contesto dei valori e tensioni ideali del movimento cooperativo imolese.

Il volume narra l’evoluzione di Sacmi dalla sua fondazione, il 2 dicembre di 105 anni fa, al 1958, anno cruciale in cui a prendere le redini dell’azienda è Aldo Villa, primo ingegnere in Sacmi e grande interprete dei valori dell’imprenditorialità e della cooperazione.

L’autore, attraverso una ricerca attenta e documentata, ripercorre le radici storiche di Sacmi, nata nel 1919 per iniziativa di nove giovani tra meccanici e fabbri imolesi, nel difficile contesto del primo dopoguerra italiano.

Un’analisi documentata delle motivazioni sociali, umane e ideali che portarono alla fondazione dell’azienda, intrecciando la storia di Sacmi con quella della città e del movimento cooperativo imolese. Una storia di resilienza e umanità, lungimiranza e impegno collettivo, alla base della capacità di Sacmi di perseverare e crescere, scrive l’autore, gettando le basi per essere ciò che è oggi, un protagonista mondiale nell’impiantistica industriale con radici ben salde nel proprio territorio e comunità di riferimento.

Un’opera di alto valore storico e culturale nata proprio da un’idea dell’ingegner Villa, che negli anni ’80 incaricò Galavotti di raccontare la storia dell’azienda attraverso le testimonianze dei protagonisti. Nel testo, arricchito e aggiornato a distanza di alcuni decenni, emergono figure fondamentali come Romeo Galli e Giulio Miceti, promotori della cooperazione imolese e ispiratori dei valori che tuttora guidano Sacmi.

La serata di presentazione, che ricorre esattamente nel giorno del 105° “compleanno” di Sacmi, vedrà il contributo delle istituzioni e di primari esponenti del mondo cooperativo nazionale ed imolese. Ad accogliere i partecipanti, dopo il saluto del sindaco di Imola, Marco Panieri, il presidente di Sacmi, Paolo Mongardi, che introdurrà la serata ed il significato di questa pubblicazione come testimonianza della storia di Sacmi e dell’attualità dei valori della cooperazione.

Quindi la parola all’autore, il prof. Valter Galavotti, che illustrerà i contenuti del libro e il contesto storico. Una presentazione arricchita da vivide testimonianze personali, come quella di Leo Monduzzi, ex dipendente e Socio Sacmi e testimone diretto di alcune fasi storiche presentate nel volume, quindi – a riprova della continuità storica e valoriale – con la testimonianza di Cecilia Palmieri, giovane ingegnere da due anni assunta in Sacmi, che descriverà la sua attuale esperienza in azienda.

“Sarà un’occasione per riflettere sull’identità e l’attualità della cooperazione e sulle prospettive di un modello aziendale che ha saputo continuamente rinnovarsi grazie ai propri valori ed alle proprie radici”, osserva Paolo Mongardi, presidente di Sacmi.

Moderato da Lara Alpi, direttore del settimanale imolese Sabato Sera, l’incontro si concluderà con l’intervento del presidente nazionale di Legacoop, Simone Gamberini.